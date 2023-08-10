فريق بمستشفي قنا الجامعي ينجح بإجراء قسطرة لسيدة مسنة

قال الدكتور على عبدالرحمن غويل عميد كلية الطب بجامعة جنوب الوادي، إن فريقًا من قسم الأمراض العصبية بقيادة الدكتور إسلام المالكى أستاذ مساعد الأمراض العصبية و الدكتور محمود عبدالحافظ مدرس الأمراض العصبية ومشاركة فنى الأشعة والتمريض نجح فى علاج مريضة تبلغ من العمر ٦٧ عاما تم استقبالها بقسم العصبية بمستشفى قنا الجامعى.

وأورد الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية أن المريضه كانت تعانى من جلطات متكررة بالمخ وبعمل الأشعة التشخيصية تبين انها تعانى من ضيق شديد بالشريان السباتى الأيمن بنسبة ٩٠ % مما يستلزم التدخل بالقسطرة ال علاجية لتركيب دعامة للشريان السباتى.

وأكد المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، أن المريضة خرجت من المستشفى بتحسن بحالتها بعد أن تم متابعتها بالقسم الداخلى للمستشفى.

وفي سياق متصل، تشارك جامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة بمعرض ومؤتمر التعليم العالي الدولي السابع للجامعات الذي تنظمه مؤسسة اخبار اليوم يومي 10 و 11 اغسطس بالقاهرة .

قال رئيس الجامعة، إن جناح جامعة جنوب الوادي يتضمن مجموعة من المطبوعات التعريفية ببرامج الجامعة المختلفة في مرحلة البكالوريوس و في مراحل الدبلومه و الماجستير و الدكتوراه.

وأشار الى أن المعرض يهدف الى الترويج لمؤسسات التعليم العالي وعرض الفرص المتاحة على الطلاب وأولياء الامور و التواصل مع كبرى مؤسسات التعليم العالي ونشر التوعية بالبرامج المتاحة بالجامعة للطلاب المصريين و الوافدين.

يضم وفد الجامعة المشارك بالمؤتمر، الدكتور خالد بن الوليد عميد كلية العلوم و الدكتور أبوبكر هريدي الأستاذ المساعد بكلية العلوم و الدكتور خالد محمود محمد مدير إدارة الوافدين بشئون الطلاب المركزية و بدوي محمد البدوي مدير مكتب نائب رئيس الجامعة.