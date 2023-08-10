الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إسترداد ١٠٠ فدان أراضي أملاك الدولة من غير الجادين بوادى النطرون

بوابة الوفد الإلكترونية

قامت اللجنة المشكلة لإسترداد أراضي أملاك الدولة بالوحدة المحلية ،اليوم الخميس، بسحب قطعتين أرض من غير الجادين بمنطقة أبناء الغربية بإجمالي مساحة ١٠٠ فدان.

 

جاء ذلك بناء علي تعليمات المهندس السيد حمزه رئيس مركز و مدينة وادى النطرون بسحب أراضي أملاك الدولة من غير الجادين مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .

حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين و تم وضع لافتات (أرض مستردة أملاك دولة) عليها .

و وجه رئيس المدينة بإستمرار تلك الحملات لإستعادة حق الدولة و الشعب و عدم التهاون و التصدي بكل حسم للمتقاعسين عن سداد المستحقات المالية للدولة.

مواد متعلقة

تحرير 43 محضر تمويني لمخابز بلدية فى حملة تموينية بكوم حمادة

افتتاح تجريبي لـ 8 عيادات بمستشفي إيتاى البارود المركزى

"التعاون الزراعي" تتابع صرف الأسمدة للمزارعين ومنظومة كارت الفلاح بالبحيرة

متابعة سير العمل داخل «مجمع الخدمات الحكومية» بقري أبوالمطامير

انطلاق المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء على مسرح الأوبرا بدمنهور

إزالة حمام سباحة بجوار قاعة مارسيليا بايتاى البارود