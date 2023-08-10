إسترداد ١٠٠ فدان أراضي أملاك الدولة من غير الجادين بوادى النطرون

قامت اللجنة المشكلة لإسترداد أراضي أملاك الدولة بالوحدة المحلية ،اليوم الخميس، بسحب قطعتين أرض من غير الجادين بمنطقة أبناء الغربية بإجمالي مساحة ١٠٠ فدان.

جاء ذلك بناء علي تعليمات المهندس السيد حمزه رئيس مركز و مدينة وادى النطرون بسحب أراضي أملاك الدولة من غير الجادين مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .

حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين و تم وضع لافتات (أرض مستردة أملاك دولة) عليها .

و وجه رئيس المدينة بإستمرار تلك الحملات لإستعادة حق الدولة و الشعب و عدم التهاون و التصدي بكل حسم للمتقاعسين عن سداد المستحقات المالية للدولة.