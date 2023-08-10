عُمان توقع اتفاقيات لتعزيز خطتها بتطوير الصِّناعات المعدنيَّة والفرص الاستثمارية



يُمثِّل توطين الصِّناعة القائمة على المعادن أهمِّية كبرى في تطوير العديد من الصِّناعات، خصوصًا الصِّناعات المرتبطة بصناعة الحديد والصُّلب؛ وذلك لِمَا تُقدِّمه من قِيمة محليَّة مضافة، تفتح الآفاق للعديد من الصِّناعات الأخرى، وتمتلك سلطنة عُمان خطَّة وطنيَّة طموحة لتطوير الصِّناعات المعدنيَّة، خصوصًا المرتبطة بصناعة الحديد والصُّلب، وتتيح رؤية «عُمان 2040» الطموحة فرصًا استثماريَّة واسعة في قِطاع الصِّناعات التعدينيَّة، حيث خرجت بالعديد من المبادرات المهمَّة في هذا القِطاع، خصوصًا مع ما تملكه من مُدُن صناعيَّة تمتلك موقعًا جغرافيًّا ذات مميِّزات لوجستيَّة تجعلها قريبة من الأسواق العالميَّة شرقًا وغربًا.



لذا تسعى إلى توطين العديد من الصِّناعات التي تتكامل أدوارها، حيث تُسهمُ ـ في حدِّ ذاتها ـ في تطوير غيرها من الصِّناعات المرتبطة بقِطاع التعدين وصناعته المختلفة، حيث سيكُونُ لتلك الخطوات المهمَّة دَوْر فعَّال في تعظيم النَّاتج المحلِّي الإجماليِّ، عَبْرَ ما يُقدِّمه من قِيمة مضافة، تُسهمُ في توفير فرص العمل المطلوبة.



ويأتي توقيع ميناء صحار والمنطقة الحُرَّة اتفاقيَّة تأجير أرض مع شركة معادن صحار النبيلة لإقامة مصنع لإنتاج قوالب معدنَي الفاناديوم والنيوبيوم في المنطقة الحُرَّة بصحار، بتكلفة إجماليَّة قدرها (7) ملايين دولار أميركي، خطوةً مهمَّة في تحقيق تلك الأهداف المرجوَّة، حيث سيُسهم المشروع بشكلٍ كبير في إثراء قِطاع المعادن في المنطقة من خلال تعزيز تنوُّع المنتجات الصناعيَّة، حيث يُستخدم (الفاناديوم والنيوبيوم) كإضافات في قِطاع تصنيع المعادن، ممَّا يُعزِّز قوَّة ومتانة أنواع مختلفة من المعادن، وسيُتيح هذا المشروع ـ الذي سيشغل مساحة تبلغ 5000 متر مربَّع ـ فرصًا لتزويد مصانع السبائك الفائقة في أسواق الولايات المُتَّحدة وأوروبا بمعدَنِ الفاناديوم ومعدَنِ النيوبيوم المطلوب، والذي يدخل في العديد من الصِّناعات الأخرى.



إنَّ الفرص الواعدة التي تُتيحها المناطق الصناعيَّة والحُرَّة والاقتصاديَّة في السلطنة، وعلى رأسها المنطقة الحُرَّة بصحار للمستثمرين، من منطلق الاستفادة من المزايا الاستراتيجيَّة التي تُقدِّمها وقُربها من الأسواق الرئيسة، سيُسهمُ مع الاتفاقيَّة الجديدة في توسيع نطاق مجموعة المعادن وتعزيز القِيمة المحليَّة، حيث تُشكِّل الاتفاقيَّة إنجازًا كبيرًا وخطوةً مهمَّة في الجهود المستمرَّة للتنويع الصِّناعيِّ في منطقة صحار الحُرَّة، كما يعكس إنشاء المصنع التزام الميناء والمنطقة الحُرَّة بتعزيز بيئة صناعيَّة مستدامة، إلى جانب دَوْرهما الاستراتيجيِّ في دفع سلسلة التوريد وتعزيز تكامليَّة عناصر الجذب للميناء والمنطقة الحُرَّة، كما يُمثِّل المشروع فرصةً لجذب المزيد من الاستثمارات من الشركات التي تعتمد على هذه المعادن الحيويَّة ممَّا سيُعزِّز التطوير المستمرَّ للمنطقة الحُرَّة بصحار.