إيقاف 5 موظفين وإزالة مستودع مخالف

برافو محافظ الجيزة

ليس الفساد مجرد ضياع وإهدارًا للموارد فحسب، بل هو السبب في انهيار البنية التحتية، وتدمير البيئة وإساءة استخدام السلطة، وهو المشكلة الأساسية التى تواجه التنمية، لكن منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد حكم البلاد عمل على محاربة الفساد بأنواعه وأشكاله كافة، لتحرز الدولة نهضة شاملة في المجالات كافة.

على هذا النهج سار محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، الذي حمل على عاتقه محاربة الفساد داخل المؤسسات الحكومية بالمحافظة، وعمل على بتر أيدي الفساد، بعد أن أصدر قرارًا بإلغاء وسحب ترخيص البناء رقم 195 لسنة 2023، لمستودع بوتاجاز باسم (ه- ح- س) بناحية كفر حكيم بكرداسة لتقديم عقد مزور والاستيلاء على أرض لوجود ترخيص مخالف وموافقة من مديرية الزراعة صدرت بطريقة غير قانونية.

لم يكتفي محافظ الجيزة بهذا فقط من أجل حماية الأراضي الزراعية وتجفيف منابع الفساد، لكنه أصدر قرار رقم 995 لسنة 2023، ينص على إيقاف 5 موظفين بالإدارة الزراعية بنطاق مركز ومدينة كرداسة لمدة 3 أشهر مع وقف نصف أجرهم وفقًا لنص القانون.

وجاء نص القرار الذي أصدره اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقانون مديرية الزراعة المؤرخة في 31 /7/ 2023، بمعاينة وفحص شكوى م.أ، وعلى مذكرة الإدارة المحلية للشئون القانونية في هذا الشأن قرار إيقاف كل من (أ- ح-ع) رئيس قسم حماية الأراضي بكرادسة سابقًا ويعمل حاليًّا مهندس زراعي بإدارة أوسيم الزراعية، و(ش-ن-م) مفتش حماية الأراضي بكرادسة سابقًا ويعمل حاليًّا مهندسًا زراعيًّا بإدارة البدرشين الزراعية، (أ-ش-ح) مدير حماية الأراضي بمديرية الزراعة سابقًا ويعمل حاليًّا مدير الشئون الزراعية بالإدارة العامة للخدمات الزراعية بالمديرية، (ج-ل-ع) مفتش حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالجيزة سابقًا ويعمل حاليًّا فنيًّا زراعيًّا بإدارة الإرشاد بالمديرية، (أ-ب-م) مفتش حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالجيزة سابقًا ويعمل حاليًّا فنيًّا زراعيًّا بالإدارة الزراعية بالجيزة، ( ح-س-أ) مدير جمعية كفر حكيم سابقًا وحاليًّا فنيًّا زراعيًّا بإدارة كرداسة الزراعية، وذلك لأنهم قاموا بإدخال التدليس وإعداد بيانات وتحرير شهادات ومحاضر معاينة على غير الحقيقة؛ لتضليل اللجنة العليا لحماية الأراضي الزراعية بشأن قطعة الأرض الكائنة بناحية حوض سيدي عيسى بكفر حكيم بكرداسة.

أسهم هؤلاء الموظفين في تمكين (ه- ح- س) من إقامة وإصدار تراخيص مستودع بوتجاز على الأرض الزراعية بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة في هذا الشأن، ما يعد خرقًا لمقتضى الواجب الوظيفي.

حمل قرار محافظ الجيزة في مادته الثانية، مطالبة مركز ومدينة كرداسة ومديرية الزراعة بالجيزة اتخاذ اللازم وإخطار النيابة الإدارية (فرع الدعوى التأديبية) بقرار الوقف لعرض أمر الموظفين المذكورين كلا حسب اختصاصه على المحكمة التأديبية في المواعيد المقررة قانونًا لتقرر صرف أو عدم صرف المتبقي من أجورهم، وذلك وفقًا لنص المادة (63) من قانون الخدمة المدنية رقم (18) لسنة 2016، مع متابعة الموضوع مع النيابة الإدارية والتصرف على ما تقرر المحكمة في هذا الشأن.

نتيجة للتحرك السريع من قبل محافظ الجيزة للتصدي ومجابهة الفساد، حرص مركز ومدينة كرداسة على الاطلاع على قانون رقم (43) لسنة 1979، بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون رقم 19 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والقرار رقم 8157 لسنة 2018، بشأن التفويض في بعض الاختصاصات، ونتيجة للاطلاع على مذكرة مديرية الزراعة المؤرخة 31 /7/ 2023 بشأن فحص شكوى أحد المواطنين لتضرره من إقامة مستودع بوتجاز بحوض عيسى ناحية كفر حكيم بمركز كرداسة، لتقديم عقد مزور والاستيلاء على أرض لوجود ترخيص مخالف وموافقة من مديرية الزراعة صدرت بطريقة غير قانونية والمؤشر عليها من محافظ الجيزة بتاريخ 1 /8/ 2023 بإلغاء الترخيص.

وبتاريخ 1/8/2023 أصدر مركز ومدينة كرداسة قرار رقم 288 لسنة 2023، بطلب سحب ترخيص بناء رقم 95 لسنة 2023 باسم (ه- ح- س) الكائن بشارع الورشة خلف شركة جيزة للغزل والنسيج بكفر حكيم.

على الفور قامت الأجهزة المعنية بإزالة المبنى المخالف، وهو سور بداخلة مبنى دور أرضي، لتعد صفعة جديدة على وجه الفساد والفاسدين، الذين يعملون من أجل مصالحهم الشخصية فقط، دون النظر لمصلحة البلاد.



في النهاية أصدر محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، تعليمات للمهندس أسعد منادى مدير عام مديرية الزراعة بالجيزة، بمراجعة ملفات تراخيص مستودعات الغاز كافة على مستوى المحافظة، والعرض عليه بمذكرة تفصيلية خلال أسبوع من تاريخه.