EA Sports تخطط لإصدار لعبة فيديو لكرة القدم الجامعية

لقد مر عقد من الزمان منذ آخر مرة أصدرت فيها EA Sports لقبًا في امتياز لعبة فيديو NCAA Football السابق، لكن الجفاف على وشك الانتهاء. في قصة نشرتها On3، أكد متحدث باسم شركة EA Sports أن شركة EA Sports ستطلق لعبة فيديو لكرة القدم الجامعية التي طال انتظارها في صيف عام 2024.

وضعت EA Sports امتيازها الشهير NCAA Football على الرف بعد إصدار NCAA Football 14 في صيف 2013. ساعدت المعارك القانونية حول استخدام تشابه اللاعبين في تمهيد الطريق لعالم اليوم من الاسم والصورة والتشابه.

وكان أحد أكبر الأسئلة التي تساءل عنها العديد من محبي الامتياز بمجرد أن تبنت NCAA سياسات NLI هو الوقت الذي سيكون عليه قبل عودة لعبة فيديو كرة القدم الجامعية إلى السوق.

أعلنت شركة EA Sports في وقت سابق أنها بدأت في تخطيط وتطوير لعبة فيديو كرة قدم جامعية تم إحياؤها حديثًا تحت عنوان عمل EA Sports College Football، وقد تم اقتراح نافذة إصدار 2024 مسبقًا كجدول زمني. ويا له من عام لإعادة لعبة الفيديو إلى الجماهير.

سيشهد موسم 2024 بداية Big Ten المكونة من 18 فريقًا مع إضافات USC و UCLA و Oregon و Washington و Big 12 الموسعة (كولورادو وأريزونا وأريزونا وولاية يوتا) و SEC (أوكلاهوما وتكساس). ومن المقرر أن تبدأ بداية المباراة الفاصلة لكرة القدم المكونة من 12 فريقًا الجديدة في موسم 2024 أيضًا.

لم تشارك EA Sports بعد أي معلومات حول لعبة فيديو كرة القدم الجامعية حتى الآن، ولكن من المتوقع أن تكون متاحة على وحدات تحكم الجيل الحالي مثل Sony PlayStation 5 و Xbox One. من المحتمل أن يكون مشجعو Nintendo Switch هم الذين تركوا لخيبة الأمل، ولكن نأمل أن يتمكن أولئك منا الذين لديهم Switch من أخذ لعبة فيديو الكلية المفضلة لدينا أثناء التنقل.