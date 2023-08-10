استمرار الحملات التفتيشية على منافذ البيع ومواقف السرفيس بالقصير

أكد اللواء إيهاب مكاوى رئيس مدينة القصير بالاستمرار في الحملات التفتيشية لمتابعة توافر السلع وجودة الأصناف وصلاحيتها للاستخدام الادمى.

حيث قامت الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة القصير بالتنسيق مع إدارة التموين ومكتب الصحة والطب البيطرى بمدينة القصير بحملة تفتيشية على عدد من منافذ البيع والمحلات التجارية بشارع العاشر من رمضان وجامعة الدول العربية والجمهوريةو أسفرت نتائج الحملة عن ضبط ٣ محال تدار بدون ترخيص نشاط و٣ بدون ترخيص إشغال و٢محضر نظافة عامة و٤ شهادات صحية ومحضر اعلان أسعار ومحضر انتهاء صلاحية لعدد ٣٠ قطعة شيكولاتة ومحضر نقص اشتراطات صحية.استمرار

وشدد اللواء إيهاب مكاوى رئيس مدينة القصير، بالاستمرار في الحملات على سيارات الأجرة "السرفيس"، وذلك لمراجعة خطوط السير والتأكيد على تطبيق تعريفة الركوب المقررة.

و قامت إدارة المواقف والادارات المختصة، بحملة تفتيشية لمعاينة واجهات سيارات الأجرة، للتأكد من تركيب اللافتات الموضحة لخط السير ، بشارع حسن كامل

كما قام قسم النظافة بالوحدة المحلية لمدينة القصير والشركة المتعاقدة مع الوحدة برفع كافة المخلفات وكنس الاتربة اسفل الجزر الجانبية بشوارع الجمهورية والعاشر من رمضان وجامعة الدول العربية وكمال الدين حسين وبور سعيد والجمهورية وانور السادات ومناطق التقوى والامل والتلفزيون والمنطقة الحرفية والعديد من المناطق.

وياتى ذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر بالتصدى للغش التجارى وتفعيل الرقابة على الأسواق، ومتابعة انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين وضرورة ظهور المدن بالشكل الحضارى

الحملة

الحملة

الحملة