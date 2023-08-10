Disney + ترفع الأسعار وتتخذ إجراءات صارمة لمشاركة الحسابات

في شهر مايو، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Disney ،Bob Iger، أن خدمة البث المباشر الخاصة بالشركة سترتفع في الأسعار في وقت لاحق من العام.

الآن، نحن نعلم متى: خلال إعلان أرباح ديزني ربع السنوية، أعلن Iger أنه سيتم رفع فئة Disney + Premium الخالية من الإعلانات إلى 13.99 دولارًا في 12 أكتوبر.

إنها الزيادة الثانية في سعر خدمة البث المباشر التي تبلغ 3 دولارات في العام الماضي - كان سعر الاشتراك الحالي البالغ 10.99 دولارًا. تعيين في ديسمبر. تحصل خطة Hulu الخالية من الإعلانات أيضًا على 3 دولارات، مما يرفعها إلى 17.99 دولارًا شهريًا للاشتراك المستقل.

زيادة أسعار ديزني

إنها زيادة كبيرة في الأسعار، لكن ديزني تقدم بعض الراحة للعملاء الراغبين في تجميع الخدمات. سيتوفر اشتراك Duo Premium جديد يضم كلا من الطبقات الخالية من الإعلانات من Disney + و Hulu مقابل 19.99 دولارًا.

أعلنت ديزني أيضًا أنه اعتبارًا من نوفمبر، سيتم توفير الطبقة الإعلانية المدعومة من 8 دولارات التي أطلقتها في الولايات المتحدة العام الماضي في أوروبا وكندا.

كما حذر إيجر من أن ديزني ستقاوم مشاركة الحساب قريبًا، مشيرًا إلى أن الشركة "تستكشف بنشاط طرق معالجة مشاركة الحساب وأفضل الخيارات لدفع المشتركين لمشاركة حساباتهم مع الأصدقاء والعائلة". تتوقع الشركة البدء في تنفيذ هذه السياسات الجديدة في وقت ما في عام 2024.