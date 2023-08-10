حزمة Resident Evil Humble Bundle تحتوي على 11 لعبة

تعاونت Humble مع Capcom لعشاق Resident Evil الذين قد يرغبون في الحصول على نسخ إضافية من الألعاب أو الأشخاص الذين يتطلعون إلى تجربة سلسلة رعب البقاء أخيرًا. تأتي حزمة Resident Evil Humble Bundle مع 11 عنوانًا لجهاز الكمبيوتر، بما في ذلك إصدار واحد لكل إدخال رئيسي في الامتياز.

يشمل أيضًا أحدث لعبة في السلسلة، Resident Evil Village، والتي لا تزال تكلف 40 دولارًا على الأقل للشراء من Steam، إلى جانب قسيمة خصم بنسبة 25٪ لمحتوى Winters 'Expansion DLC.

قائمة Resident Evil

يمنح المحتوى الإضافي اللاعبين إمكانية الوصول إلى وضع الشخص الثالث ويوسع وضع المرتزقة ويظهر ما حدث للطفل الذي لعب دورًا محوريًا في القصة بعد 16 عامًا.

بالإضافة إلى RE Village، تحتوي الحزمة على الألعاب التالية: Resident Evil 0 و Resident Evil HD Remaster و Resident Evil 2 Remake و Resident Evil 3 Remake و Resident Evil 4 و Resident Evil 5 Gold Edition و Resident Evil 6 و Resident Evil 7 Biohazard و Resident Evil Revelations و Resident Evil Revelations 2.

سيتعين على المشترين دفع 35 دولارًا على الأقل للحصول على المجموعة الكاملة، لكن يمكنهم أيضًا الحصول على كل شيء مطروحًا منه RE Village وقسيمة توسعها مقابل 20 دولارًا فقط. مقابل 10 دولارات، يمكنهم الحصول على أقدم سبع ألعاب في القائمة. جميع العناوين من الحزمة قابلة للاسترداد من Steam ويمكن تشغيلها على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows.

من الغائب بشكل ملحوظ عن قائمة الألعاب هو إعادة إنتاج Capcom لـ Resident Evil 4. ربما يكون هذا الإصدار جديدًا بعض الشيء بحيث لا يمكن تضمينه في الحزمة، حيث تم إصداره فقط في مارس مقابل 60 دولارًا.