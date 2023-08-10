رئيس مدينة الغردقة يبدأ جولاته الميدانية بزيارة لموقف الأقاليم والحملة الميكانيكية

أجرى اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة اليوم جولة لموقف الأقاليم بحضور محسن جابر مدير المواقف لتنظيم العمل وانضباط حركة السير داخل الموقف

ومن جانبه أكد رئيس المدينة على ضرورة التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة لكافة الخطوط

وفي سياق متصل تابع ياسر جولته بزيارة للحملة الميكانيكية بحضور طارق محمود مدير الحملة الميكانيكية حيث تفقد معدات الحملة للوقوف على صيانتها ومدى كفائتها وصلاحيتها للعمل

وقد وجه رئيس المدينة على استمرار أعمال الصيانة اللازمة للسيارات والمعدات للمحافظة عليها .

باول يوم عمل ياسر يعقد اجتماع مع مديري الإدارات لوضع آليات سير العمل

كما عقد اللواء ياسر حماية رئيس مدينةالغردقة بالقاعة الرئيسية بمجلس المدينة اجتماعه الأول بعد تسلمه عمله مع مديري الإدارات بالوحدة المحلية لمدينةالغردقة لوضع آليات وضوابط العمل داخل المدينة

وقد أوضح رئيس المدينة ان العمل داخل المدينة عمل مؤسسي جماعي يسير بسرعة ودقة وجودة طبقا للوائح والقوانين بما يحقق الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

وقد اكد على ضرورة تدريب الصف الثاني للمديرين وخلق كوادر قادرة على إنجاز الأعمال مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع كل إدارة لتحديد المهام وكيفية انجازها

وياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بمتابعة سير العمل بالإدارات الداخلية داخل الوحدات المحلية لمدن المحافظة

جدير بالذكر أن اللواء هشام آمنة كان قد أصدر حركة محليات على مستوى الجمهورية

حيث تم نقل اللواء ياسرحماية من مجلس مدينة رأس غارب إلى مدينة الغردقة خلفا للواء اشرف البيه الذى تم نقله إلى ديوان عام محافظة الغربية

كما تم نقل اللواء ممدوح نديم رئيس حى جنوب الغردقة إلى رئيس مدينة رأس غارب خلفا للواء ياسر حماية

الاجتماع