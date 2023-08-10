الداخلية تكشف تفاصيل وفاة شاب بطلق ناري في حفل زفاف صديقه بالشرقية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات تداول خبر على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن وفاة شاب إثر إصابته بطلق ناري بالخطأ خلال الاحتفال بحفل زفاف بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ اليوم 10 الجارى تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (المعنى بالخبر، مقيم بدائرة المركز) مُصاب بطلق ناري وتوفى أثناء إسعافه .

بالانتقال وسؤال والده إتهم (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) بإحداث إصابة (نجله) بطريق الخطأ حال قيامه بإطلاق عيار ناري من (طبنجة) أثناء احتفالهما بحفل زفاف (صديقهما) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبحوزته السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة دون قصد .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط 240 طربة حشيش بمليون و600 ألف جنيه بحوزة عنصر إجرامي ببورسعيد

وفي سياق أخر تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 240 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية ببورسعيد.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته 240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام ومبلغ مالي.



بمواجهة المتهم بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1،680،000) مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط 5 تجار مخدرات حاولوا غسل 10 ملايين جنيه من نشاطهم الإجرامي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظتى "دمياط – الدقهلية".

كشفت التحريات قيام المتهمين بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بشراء العقارات والأراضى والسيارات)، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ10 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.