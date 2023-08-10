نقيب الفلاحين يوضح مزايا استخدام المزارعين للبيوجاز

قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن وزارة البيئة تسعي للتوسع في نشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية وإنشاء وحدات البيوجاز في القري المصرية بما يساهم في الحفاظ علي البيئة وتحسين دخل الفلاحين، لافتًأ إلى أن الوزارة أنشأت نحو 1900 وحدة بيوجاز في عدد كبير من القرى.

مزايا البيوجاز

وأضاف أبوصدام، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن البيوجاز يعالج كيفية التخلص من المخلفات الزراعية بطريقة آمنة تجلب دخل اقتصادي للفلاحين وتساهم في توفير الاسمدة العضوية ولا توجد مخاطر بيئية عند استخدامه، كما يساهم في إنتاج أعلاف للحيوانات والطيور المنزلية، حيث ينتج البيوجاز من تخمر المخلفات الزراعية والحيوانية والفضلات مما يخلق مصدر للطاقة بما يساهم في ترشيد استخدام الانواع الاخري من الوقود

مشروعات الطاقة

واشار نقيب عام الفلاحين، إلى أن البيوجاز أحد مشروعات الطاقة البديلة مما يدعم التنمية قليلة التكاليف عظيمة الفوائد حيث لا تتعدى تكلفة وحدة البيوجاز 10 الاف جنيه لتحول روث المواشي والمخلفات الي اسمده ووقود بما يحافظ علي البيئه ويزيد دخول الفلاحين في اطار تحويل الاستفاده القصوي من المخلفات والقضاء علي ظواهر تلوث البيئه

دعم الاستثمار الاخضر

واكد، أن النقابة العامة للفلاحين بكل رموزها وقياداتها بكافة المحافظات تتعاون بشكل جدي مع وزارة البيئة لايجاد حلول غير تقليدية للتنميه والحفاظ على البيئه ودعم الاستثمار الاخضر ودعم جهود الحكومه في هذا المجال تماشيا مع توجيهات القياده السياسيه للحفاظ علي المناخ وتحقيق التنميه المستدامه ورؤية مصر 203