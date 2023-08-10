مفاجآت في حالة الطقس حتى السبت المقبل

الطقس اليوم الخميس.. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرات لها من نشاط الرياح اليوم على مسطح البحر المتوسط عند شواطئ ( العلمين- الإسكندرية - بلطيم - دمياط )، كى يصل ارتفاع الأمواج من مترين إلى مترين ونصف فوق سطح البحر.

استمرار نشاط الرياح

وكشفت خرائط الطقس استمرار نشاط الرياح وارتفاع الأمواج حتى يوم السبت القادم، مشددة باتخاذ الحذر والاحتياطات اللازمة على المصطافين حرصا على سلامتهم.

ارتفاع درجات الحرارة

وأعلنت الأرصاد الجوية حالة الطقس حتى مطلع الأسبوع المقبل، حيث تستمر الأجواء ليسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للحرارة رطب ليلا على جميع الأنحاء.

وقالت الأرصاد الجوية، إنه بعد أن أحكم منخفض الهند الموسمى سيطرته على البلاد خلال الفترة الماضية وعمل على رفع درجات الحرارة، تأتى الانفراجة خلال الأيام القادمة مع تقدم مرتفع العروض الوسطى جالبا معه رياحًا شمالية غربية تعمل على تلطيف الأجواء على أغلب الأنحاء، كما يصاحبه نشاط للرياح التي تعمل على تشتت الرطوبة خلال فترات الليل.

مؤشر درجات الحرارة

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى 33 نهارا، وتسجل المحافظات الساحلية 31 درجة مئوية نهارا، وتسجل محافظات جنوب الصعيد 43 نهارا.

وكشف خبراء الأرصاد الجوية عن بداية العد التنازلي لانتهاء فصل الصيف 2023 يوم 20 سبتمبر القادم، ونستقبل فصل الخريف بنسماته الباردة.

الطقس اليوم الخميس :

بالنسبة لحالة الطقس اليوم الخميس، فنشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس:

درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 33- 25

درجات الحرارة على السواحل الشمالية 31- 24

درجات الحرارة على جنوب سيناء 45- 30

درجات الحرارة على شمال الصعيد 45- 24

درجات الحرارة على جنوب الصعيد 46-31