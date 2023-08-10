تعليم فتيات الشرقية مهارات كرة القدم النسائية

شارك المشروع القومى للكرة النسائية بالشرقية تحت شعار "ألف بنت.. ألف حلم" فى دوري الكرة النسائية والتى تنظمه منطقة الشرقية لكرة القدم، وتم خوض المباراة الأولى مع مركز شباب أبو حماد "أ" وفاز المشروع القومى بنتيجة ١ / ٠ على ملعب العصلوجي.

أوضح الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل أول وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، أن المشروع يستهدف تعليم الفتيات مهارات كرة القدم وكذلك نشر ثقافة اللعبة للفتيات لجميع الفئات العمرية، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.

ولفت إلى المشروع يستهدف تحقيق أكبر مشاركة لممارسة النشاط الرياضي لما له من أثر سليم وصحي على المرأة ، ويتم توفير أدوات التدريب من كرات وأقماع ووسائل رياضية، ولفت إلى أنه هنأ لاعبى المشروع والجهاز الفني والإدارى على الفوز فى المباراة الأولى.

ويأتى ذلك ضمن الدور المجتمعي والخدمي الذى تقوم به وزارة الشباب والرياضة، لتشجيع ممارسة الرياضة فى كل مكان بصورة مستمرة، واهتمام الوزارة بالمرأة المصرية والكرة النسائية لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضة للفتيات.