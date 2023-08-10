البحر الاحمر جاهزة لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة وبدء الدراسة

عقد اليوم الخميس هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر ، إجتماعاً موسعاً بقاعة ديوان المديرية مع مديروا الإدرات المختلفة بالمديرية.

وبدأ وكيل الوزارة لقاءه بتقديم الشكر للسادة الحضور لجهودهم المضنية خلال العام الدراسي الماضي

وإنجازاتهم طوال هذه الفترة



وحرصاً على تكامل الجهود وفي نطاق الإستعداد الجيد و المُبكر من مديرية التربية والتعليم و الإدارات التعليمية التابعة لها بالبحر الأحمر

لإستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ والإجراءات التي يتم إتخاذها لتهيئة المناخ المناسب و الجيد و الآمن لأبنائنا الطلاب بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي

وإنتظام العملية التعليمية وعودة الطالب والمعلم إلى المدرسة و بدء عام دراسي منضبط وفق القواعد والقوانين المنظمة للعمل

يتم التنبيه مشدداً على جميع الجهات المعنية كلٌ فيما يخصها

بإتخاذ الإجراءات الآتــيـــــة ومـتـابعــــــة تنفيذها بكل دقـــــة وحــــزم وهي تشكيل غرفـــة عمليات الثانوية العامة للدور الثاني المديرية والإدارة التعليمية

والتأكيد على تحرير أعضاء الغرفة إقرار بعدم وجود موانع حتى الدرجة الثانية

- السماح للسادة مسئولي السن المدرسي للمرور و الإشراف على المنشآت التعليمية و لجان الثانوية العامة

مع مراعاة عدم دخول اللجان أثناء عقد الإمتحان و يكون الدخول قبل موعد بدء الإمتحان يومياً

وذلك لمتابعة تفعيل الإجراءات الوقائية و الإحترازية

مؤكداً علي متابعة إستلام وتسليم خطابات الندب لإمتحانات الشهادة الثانويـــة

و خــاصــة الإعتـــــذارات وإعداد بيــان بذلك و كيفية التعويض في حالة وجود عجز

فضلاً عن متابعة تجهيزات المدارس التي ستكون بها مقار لجان الثانوية العامة

مع مراجعة كافة إجراءات أمـن و سـلامة الطــلاب و هيئات التعليم و مدى جاهزية المدرسة

هذا وقد أكد وكيل الوزارة علي إعادة تجهيز و تنظيف و تطهير الإستراحات المستخدمة لإمتحانات الدبلومـــــات الفنية

والتي مقرر لها إستخدامها كإستراحات لإمتحانات الثانوية العامة وفق القرارات الواردة في هذا الشأن

مع التأكيد على القوة الإستيعابية المقررة لفتح إستراحات أخري

وعلي صعيد آخر فقد شدد وكيل التعليم علي تسليم العصا الإليكترونية الى رئيس لجنة الثانوية العامة لإستخدامها في اللجنة من مخازن الادارة التعليمية

كما نوه وكيل التعليم علي رفع أي مخلفات أو رواكد في محيط لجان الإمتحانات ومنع تواجد الباعة الجائلين للحفاظ على الهدوء و زيادة تركيز الطلاب فى أدائهم الإمتحانات

مع التشديد على عدم وجود أي تليفون محمول داخل اللجان

طلاب وملاحظين علي حدٍ سواء

هذا وقد أشار عا للعمل على تهيئة الجو النفسي للطلاب والمعلمين وبث مناخ الهدوء والطمأنينة

والبعد عن كافة الأفعال التي تؤدي لإثارة مشاعر التوتر بين الطلاب الممتحنين

بما يحقق الإستقرار داخل لجان سير الإمتحانات

يكلف رؤساء لجان سير الامتحان أحد الملاحظين من المشهود لهم بالنزاهة والإنضباط للقيام بالعمل كمسئول أمن للجنة

ويعاونه في ذلك بعض العاملين للإشراف على البوابات أثناء دخول وخروج الطلاب من اللجنة

وإحتواء وتذليل كل ما يعكر صفو أداء الإمتحانات

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• التأكيد على مشرفي الأدوار بعدم تواجد طلاب باللجان أثناء فترات الراحة لأي من الأسباب

ويُستثنى من ذلك ذوى الإحتياجات الخاصة مع تواجد مشرف معهم

• عدم دخول أي أفراد إلى اللجان إلا المصرح لهم بمتابعة الامتحانات

• مراعاة نقل أوراق الأسئلة والإجابة عن طريق السيارات المخصصة لذلك من المديرية أو الإدارة التعليمية

مع عدم نقلها بسيارات الأجرة بكافة أنواعها

ضرورة الإبلاغ الفوري عن أية أحداث تحدث داخل لجان السير

وكيفية التصرف فيها وذلك إلى غرفة عمليات الإدارة ومنها إلى المديرية ومنها إلى الغرفة الرئيسية بالوزارة

مع ضرورة إلتزام رئيس اللجنة ومسئول الأمن بها بعدم مغادرتها في نهاية اليوم

إلا بعد التأكد من أن جميع الطلاب قد غادروا المدرسة بسلام



وقد أكد السيد وكيل التعليم علي إستغلال فترة عدم تواجد الطلاب بالمدارس في الإهتمام بالنظافة العامة داخل المدرسة و عدم وجود أي رواكد أياً كانت

مع إمكانــيـة إعادة تدوير ما يمكن إصلاحه أو الإستفادة منه كمقاعد وتخت وخلافه

بالإضافة إلى وضع خطه معالجة عاجلة لتدريب و تقويم

و إعادة تأهيل للعناصر البشرية

ووضع خطه للمراجعة العاجلة للإدارات النوعية بالديوان خاصةالمخازن والتوريدات والمشتريات و الجراج و شئون العاملين

من النواحي المالية و المخزنية و الادارية و توجيه العاملين بها لضمان حسن سير العمل

طبقاً للقوانين واللوائح والقرارات و المنشورات الصادرة في هذا الشأن

وفي سياق متصل فقد أكد السيد وكيل الوزارة علي مراجعة موقف مدارس الفترتين و تقليل الكثافة بإستخدام الفراغات المتاحة بالمدارس ومتابعة التنفيذ

وضرورة إلتزام المدارس الخاصة بجميع أنواعها بالقواعد القانونية و القرارات الوزارية المنظمة

وسرعة رفع مخصصات الكتب الدراسية من مخازن ديوان المديرية للإدارة التعليمية و سرعة توزيعها على المــــدارس



مؤكداً على حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم

والإحالة الفورية للمسائلة القانونية لمن تثب عليه أي مخالفات

مع إتخــاذ كافـــة الإجراءات اللازمة للإعلان عن

"مجموعات الدعم للطلاب" بالمدارس

-ومشاركة السادة مجالس الأمناء و الآباء والمعلمين الحالي مع إدارات المدارس في وضع حلول للمشكلات

التي قد تطرأ خلال فترة الإستعداد و سير الدراسة

وفي نهاية اللقاء أكد وكيل التعليم على مديري المدارس بإعداد إقراراً بجاهزية المدرسة

الاجتماع