احمد عسيري: مهرجان العلمين يسهم في الترويج للسياحة والمدينة تستحق لقب جوهرة البحر المتوسط

أكد الإعلامي السعودي احمد عسيري أن مدينة العلمين الجديدة تستحق لقب جوهرة البحر الأبيض المتوسط، مشيراً إلى أن مهرجان العلمين السياحي الثقافي والذي يقام في المدينة، يسهم بشكل كبير في تنشيط السياحة المصرية والترويج لمدينة العلمين كوجهة عالمية متميزة. خصوصاً وأن المهرجان يقدم برامج ترفيهية ثرية بالحفلات الموسيقية والأنشطة والرياضية التي تحدث لأول مرة على أرض مصر.

وقال إن المهرجان الذي تستمر فعالياته لمدة 45 يومًا، وبدأ في 13 يوليو الماضي ويستمر حتى 26 أغسطس الجاري، سيفيد في تنشيط السياحة في مصر، خصوصاً وأنه يقدم عروضًا وفعاليات متنوعة وجذابة تلبي اهتمامات وتوقعات السياح من مختلف الأعمار والثقافات، مشيراً إلى أن المهرجان في نفس الوقت يسلط الضوء على مدينة العلمين الجديدة، التي تمثل تطورًا حضاريًا واقتصاديًا لمصر، وتحتوي على مشاريع سكنية وسياحية وترفيهية عصرية.

وأضاف احمد عسيري أن المهرجان يشارك فيه نخبة من الفنانين والرياضيين والشخصيات العامة من مصر والعالم. يستقبل المهرجان الآلاف من الزوار من داخل مصر وخارجها، خاصة من دول الخليج العربي،

وأوضح أن المهرجان حقق نجاحًا كبيرًا في جذب السياح، وأن نسبة الإشغال في الفنادق والمنتجعات بلغت نحو 100%، مشيراً إلى أن مهرجان العلمين يمثل نمطًا سياحيًا مختلفًا وتجربة جديدة في مصر، مشيراً إلى أن مهرجان العلمين يسهم في إبراز التاريخ العريق للمدينة التي شهدت معارك حاسمة خلال الحرب العالمية الثانية، وتضم مقابر للجنود الذين قاتلوا فيها من مختلف الجنسيات.

وتوقع احمد عسيري أن يسهم مهرجان العملين في زيادة عدد زوار المدينة مع انطلاق مهرجان العلمين 2023، الذي يعتبر نافذة جديدة للترويج للسياحة المصرية، ويشهد المهرجان إقبالًا كبيرًا من السياح، مشيراً إلى أن المناخ في المنطقة الشمالية والشواطئ الموجودة هناك تعد الأجمال والأروع على مستوى العالم.

وتابع، بأن مدينة العلمين الجديدة تم تصميمها وفقاً لمعايير البناء الحديثة الخاصة بمدن الجيل الرابع لتكون منارة مضيئة على البحر الأبيض المتوسط، وتتشابه مع المشروعات العالمية الضخمة تقام عليها أفضل المدن السياحية في العالم؛ حيث تشمل مراكز تجارية عالمية وأبراج سكنية وسياحية وشواطئ وفنادق على أعلى مستوى من الروعة والتصميم، مشيراً إلى أن المدينة تأتي في إطار الاستفادة من الساحل الشمالي كوجهة سكنية، ومنطقة جذب سياحي عالمية طوال العام.