وسط حضور رواد الثقافة، تم اختتام فعاليات ورش صناعة الحلى والإكسسوارات في مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة. تمت رئاسة ورش العمل بشكل رائع من قبل شيماء عبدالعال، وتم تقديمها بشكل مهني ومتميز من قبل الفنانة حفيظة العطيفي.

أنشطة ثقافية وفنية

تعد هذه الفعاليات جزءاً من العديد من الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، في إقليم وسط الصعيد الثقافي بقيادة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي. وتأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج "ثقافتنا في اجازتنا"، الذي يستضيف مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية خلال موسم الصيف الجديد.

تم عرض الأشكال الفنية المبتكرة من الخرز والحلي في الورشة، والتي تتميز بأسلوب فني فريد ومميز. كما تضمنت الورشة تعليم الحاضرين فنون صنع الحلي والإكسسوارات، بطرق سهلة ومبسطة تسهل على المشاركين اكتساب المهارات اللازمة.

وقد استفاد المشاركون في الورشة من خلال توسيع معرفتهم ومهاراتهم في صناعة الحلي والإكسسوارات، وتعزيز إبداعهم الشخصي. وقد أبدى الحضور إعجابهم الكبير بالأشكال الفنية الرائعة التي تم عرضها في الورشة.

يهدف برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" إلى توفير فرص للمجتمع المحلي للاستفادة من الأنشطة الثقافية والفنية، وتعزيز الوعي الثقافي والتراثي بين الشباب والأطفال. وقد شكلت الورشة المقامة في مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة فرصة رائعة للشباب والأطفال الاستمتاع بتجربة فنية فريدة وتطوير قدراتهم الإبداعية.

تعد هذه الفعاليات ورش صناعة الحلى والإكسسوارات التي تمت برئاسة شيماء عبدالعال وتقديمها الفنانة حفيظة العطيفي جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة العامة لقصور الثقافة في تعزيز الثقافة والفن في الإقليم، وتأمل الهيئة في أن تواصل تقديم المزيد من الفعاليات المثيرة للاهتمام في المستقبل.

ورشة صناعة الحلى والإكسسوارات تختتم فعالياتها بمكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة

ورشة صناعة الحلى والإكسسوارات تختتم فعالياتها بمكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة

ورشة صناعة الحلى والإكسسوارات تختتم فعالياتها بمكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة

ورشة صناعة الحلى والإكسسوارات تختتم فعالياتها بمكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة

ورشة صناعة الحلى والإكسسوارات تختتم فعالياتها بمكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة

ورشة صناعة الحلى والإكسسوارات تختتم فعالياتها بمكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة

ورشة صناعة الحلى والإكسسوارات تختتم فعالياتها بمكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة

ورشة صناعة الحلى والإكسسوارات تختتم فعالياتها بمكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة

ورشة صناعة الحلى والإكسسوارات تختتم فعالياتها بمكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة

ورشة صناعة الحلى والإكسسوارات تختتم فعالياتها بمكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة

ورشة صناعة الحلى والإكسسوارات تختتم فعالياتها بمكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة

ورشة صناعة الحلى والإكسسوارات تختتم فعالياتها بمكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة

ورشة صناعة الحلى والإكسسوارات تختتم فعالياتها بمكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة

ورشة صناعة الحلى والإكسسوارات تختتم فعالياتها بمكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة