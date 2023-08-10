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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

آراء المصريين بالخارج في مؤتمرهم السنوي بنسخته الرابعة.. فيديو

مؤتمر المصريين بالخارج
مؤتمر المصريين بالخارج

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددًا من آراء المصريين بالخارج حول مؤتمرهم في نسخته الرابعة، والذي نظمته وزارة الهجرة نهاية يوليو الماضي بمشاركة نحو ١٠٠٠ مصري بالخارج.

وجاءت الآراء في كلمات مسجلة بعنوان "قالوا عن مؤتمر المصريين في الخارج" كتالي:-

 

 استهل محمد عبد الرازق من أبناء الجالية المصرية في الإمارات وقال: "إن المؤتمر يعكس اهتمام الدولة المصرية بأبنائها وهو بلورة لجهود وزارة الخارج خلال عام لخدمة المصريين بالخارج وحضور وزراء مختصين للرد على استفسارات المصريين بالخارج وتوفير حياة كريمة، وإن المؤتمر يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالمصريين بالخارج ونحن قلبًا وقالبًا مع بلدنا، وسعداء بنجاح المؤتمر في جمع المصريين بالخارج، شكرًا لفريق عمل الوزارة على الجهد المتميز، وعلى رأسهم الوزيرة".

شاهدوا الفيديو بالكامل على الرابط التالي:
https://fb.watch/mknVe3RzaY/

 

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