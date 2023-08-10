خطوات دفع فاتورة كهرباء شهر أغسطس 2023

فاتورة الكهرباء.. تسعى شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، التسهيل على المواطنين فى تحصيل فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2023 حيث يتم ذلك من خلال محصل الكهرباء.

وحرصت الشركة على توفير العديد من الطرق يتم من خلالها بدلا من انتظار محصل الكهرباء للتسهيل عليهم.

طرق دفع فاتورة كهرباء أغسطس2023

يستطيع الكثيرين دفع فاتورة كهرباء أغسطس 2023 من خلال شبكة الإنترنت فى المنزل ، حيث يسرت الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها في محافظات الجمهورية، مراجعة ودفع فاتورة كهرباء أغسطس 2023 إلكترونيا من خلال الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر.

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء www.eehc.gov.eg ثم

ثم ثم الضغط على أيقونة الخدمات، واختيار ايقونة احسب استهلاكك

الدخول على ايقونة ادفع فاتورة الكهرباء .

ثم دفع فاتورة كهرباء أغسطس 2023

وفرت الشركة القابضة لكهرباء مصر عدة طرق يتم من خلالها دفع فاتورة كهرباء أغسطس 2023 .

الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة لكهرباء مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير

تطبيق My Fawry علي الهاتف المحمول (App Store -Play Store) .، ماكينات صراف ATM

مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store)

مركز تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي)

نقط تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.

المحافظ البنكية تقبل سداد الفواتير (البنك الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبي الامارتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store - Play Store)