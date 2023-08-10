إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين شمال البحر الأحمر

أصيب 5 أشخاص، اليوم الخميس، فى حادث تصادم سيارتين ملاكى وأخرى نقل، بطريق الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر وتم نقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزى لتلقي العلاج، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية

و كان قد ورد إخطار لغرفة عمليات مرفق اسعاف البحر الأحمر، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل، وتحديداً بالكيلو 35 طريق الزعفرانة فى اتجاه القاهرة، على الفور تم الدفع بسيارات إسعاف الى موقع الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص.



ونقلت سيارات الاسعاف المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزى لتلقى العلاج، وأكد مصدر طبي أن جميع المصابين حالتهم مستقرة وإصابتهم بسيطة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحادث