تحرير 94 محضراً تموينياً في حملات تفتيشية لضبط الأسواق بالمنيا

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، حملات تموينية ورقابية مكثفة ، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، على المخابز البلدية والأسواق .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية وللإطمئنان على توافر السلع الغذائية ، ومراقبة الأسعار، ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.

وشدد محافظ المنيا، على عدم التهاون أو السماح لأي مخالف، يخفى سلعة بغرض المضاربة، أو الاحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية، ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية .

حيث أسفرت الحملات التموينية ، عن تحرير 94 مخالفة، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم تحرير81 محضراً تموينياً ، تنوع بين ، (إنتاج خبز ناقص الوزن– عدم وجود سجلات – غير مطابق للمواصفات )، وفي مجال متابعة الأسواق ، تمكنت الحملات الرقابية من تحرير 13 محضراً ، (عدم الإعلان عن الأسعار - مجهولة المصدر-شهادة صحية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال للمخالفين.