انطلاق فعاليات الاحصائيات الحيوية في مستشفي «اورام الاقصر

بدأت مستشفى شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان، فعاليات كورس الاحصائيات الحيويه، تحت اشراف أ.د ريم عيد ( إستشارى الاحصائيات الحيوية ووبائيات السرطان بالمعهد القومى للاورام.

وقال الدكتور هانى حسين، مدير مستشفيات الاورمان، ان الاحصاء الحيوي، هو تطبيق التقنيات الإحصائية على البحث العلمي في المجالات المتعلقة بالصحة، بما في ذلك الطب والبيولوجيا والصحة العامة ، وتطوير أدوات جديدة لدراسة هذه المجالات.

واضاف أن الإحصاء الحيوي (أو القياس الحيوي) يتعامل مع العمليات والأساليب الإحصائية المطبقة على تحليل الظواهر البيولوجية،كما يتضمن علم الإحصاء الحيوي تصميم التجارب البيولوجية وتفسير جمع البيانات من تلك التجارب وتلخيصها وتحليلها.



كما أن تطبيق الإحصائيات على البيانات البيولوجية والطبية يساهم بتأثير هائل على توفير الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض. كما ان التفسير الدقيق لبيانات الإحصاء الحيوي بمثابة الأساس للجهود المبذولة لتحسين الصحة العامة وجودة رعاية المرضى.

ومن جانبه أكد محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، إن ذلك الكورس سوف يساعد الباحثين في المستشفى على كتابة البحث بشكل علمى من حيث التصميم الدراسى ومعرفة كيفية اختيار العينة و معرفة عددها و يساعد الباحث على فهم أساسيات الإحصاء الطبى مما يؤدى إلى تطوير تقديم الخدمه الطبيه مما ينعكس على جودة الخدمه الطبيه المقدمه للمريض داخل مستشفيات شفاء الاورمان .