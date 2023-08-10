انتشال جثمان مجهول الهوية من مياه ترعة بالشرقية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالشرقية، جثة مجهولة الهوية، غارقة في مياه ترعة العزيزية بدائرة مركز منيا القمح، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بالعثور على جثة لشاب مجهول الهوية، غارقة في مياه ترعة العزيزية بدائرة مركز منيا القمح.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح،إلى موقع البلاغ وتم انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهرى، وتبين أن الجثة لشاب فى العقد الرابع من عمره مجهولة الهوية.

وعلى الفور تم الدفع الدفع بسيارة الإسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، والتى كلفت بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها لبيان وجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه، وتحديد هويته وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.