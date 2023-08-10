الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

انتشال جثمان مجهول الهوية من مياه ترعة بالشرقية

غرق شاب
غرق شاب

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالشرقية، جثة مجهولة الهوية، غارقة في مياه ترعة العزيزية بدائرة مركز منيا القمح، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بالعثور على جثة لشاب مجهول الهوية، غارقة في مياه ترعة العزيزية بدائرة مركز منيا القمح.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح،إلى موقع البلاغ وتم انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهرى، وتبين أن الجثة لشاب فى العقد الرابع من عمره مجهولة الهوية.

وعلى الفور تم الدفع الدفع بسيارة الإسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، والتى كلفت بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها لبيان وجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه، وتحديد هويته وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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