الخميس 10 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

يا مجيب المضطرِّ إذا دعاه.. أفضل الأدعية للابتعاد عن الذنوب والمعاصي

الدعاء
الدعاء

ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية عدداً من الأدعية التي يستأنس ويلجأ بها العبد إلى الله -سبحانه- للابتعاد عن المعاصي والذنوب، كما يمكن للمسلم الدعاء بما شاء من صيغ الدعاء الصحيحة راجياً المولى أن يثبته على الحق ويجنبه الذنوب. 

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أشهر أدعية الحظ والتوفيق

ونذكر هنا بعض الأمثلة على ذلك: (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ). 

(رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ). قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (بسمِ اللهِ، ربِّ أعوذُ بكَ من أن أزِلَّ، أو أَضِلَّ، أو أظلِمَ أو أُظلَمَ، أو أَجهَلَ أو يُجهَلَ علَيَّ). 

قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وجَنِّبِ الشَّيْطَانَ ما رَزَقْتَنَا). 

اللهم يا حقُّ يا لطيف، يا ناصر كلِّ ضعيف، انصرني على نفسي، واهدني من المعاصي وجنِّبني إيَّاها، إنَّك أنت الحسيب الرشيد. 

اللهم يا سامع الشكوى، ويا شاهد كلِّ نجوى، اهدني من المعاصي وجنِّبني إيَّاها، واسترني في دنياي وآخرتي، إنَّك أنت اللطيف الخبير. اللهم إنِّي لم أعصِك استخفافًا بك أو بعذابك، ولكن لحظة ضعف أنت على غفرانها قادر، وعلى هدايتي من كلِّ معصية إن شئت فاعل، فاغفر لي واهدني، يا رحيمًا بعبادك. 

يالله، يا مجيب المضطرِّ إذا دعاه، اغفر لي ذنبي واهدني، وجنِّبني المعاصي، إنَّك أنت البرُّ الرحيم. 

اللهم يا قويُّ يا متين، اهدني وجنِّبني المعاصي، واغفر لي، إنَّك أرحم الراحمين. 

اللهم يا رحمن يا رحيم، يا مَن خلقت الإنسان بأحسن تقويم، حسِّن سريرتي كما حسَّنت خلقي، واهدني وأبعدني عن المعاصي، واغفر خطيئاتي، إنك أنت العليُّ الكريم.

 

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