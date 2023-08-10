المحطة الرابعة لقوافل حياة كريمة بمدينة حلايب

تبدأ اليوم الخميس بالبحرالأحمر، القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة رابع محطاتها لشهر أغسطس بمدينة حلايب جنوب محافظة البحر الاحمر وتستمر اليوم الخميس وغدا الجمعة

وكانت القوافل العلاجية، التابعة لمبادرة حياة كريمة، قد بدأت اعمالها من قرية الزعفرانة وعرب عايش شمالا التابعة لمدينة رأس غارب يوم الاربعاء الماضي و استمرت فيها يومى الأربعاء الخميس.

وتم توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج المجانى لعدد 193 حالة بمختلف التخصصات الطبية وكذا تم تقديم الخدمات الطبيه فى التخصصات ( 16 نسا – 77 باطنه – 45 جراحة ومسالك – 33 أطفال - 22 اسنان.



وكلف اللواء ياسر حماية رئيس مدينة رأس غارب رئيس قرية الزعفرانة، وأمانى عيد مدير ادارة محو الأمية، بمتابعة أعمال القافلة الطبية لاهالى قرية الزعفرانه وعرب عايش وتذليل جميع العقبات وتسهيل مهمتها لتقديم افضل خدمة طبية للمواطنين

وأكد حماية، أنه تم تنفيذ القافلة الطبية لقرية الزعفرانه وعرب عايش من ادارة القوافل الطبية والطب الوقائى لتقديم الخدمة الطبية فى جميع التخصصات وصرف العلاج المجانى لاهالى قرية الزعفرانه وعرب عايش

وحسب الخطة التى وضعتها إدارة القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر انتقلت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بعد الانتهاء من عملها الخميس فى قرية الزعفرانة، إلى قريتى الأمل والجرف، بمدينة القصير، حيث قضت هناك يومين ايضا الجمعة والسبت وتم توقيع الكشف الطبى على 118 مواطنا

ومن قرية الأمل إلى قرية المستعمرة بالقصير يومى الاحد والاثنين الموافق 6 و7 أغسطس وتم توقيع الكشف الطبى على 275 مواطنا ومنها إلى قريتى الخير ورأس حدربه بالشلاتين وحلايب الثلاثاء والأربعاء 8و9اغسطس ثم مدينة حلايب يومى الخميس والجمعة 10 و11 اغسطس، والسبت والأحد فى قرية ابو رماد التابعة لمدينة حلايب.

وتبدا القوافل بالعودة مجددا إلى الشمال، حيث قرية ابو غصون ومدينة مرسى علم، يومى 14 و15 اغسطس الجارى، وتنتهى بقرية ام الحويطات والنصر بمدينة سفاجا ايام الأربعاء والخميس 16 و17 أغسطس.

الكشف على 229 مواطن فى قافلة للعيون بمدينة غارب ، كما نظمت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، بالتعاون مع قوافل ابن البلد الخيرية، قافلة طبية مجانية بمركز شباب الفتح بمدينة رأس غارب وأشار على محمد منسق القافلة، إلى أن القافلة لعلاج أمراض العيون من فحص قاع العين وعمل نظارات وعمليات عيون ومقياس نظر وفحص خارجى

موضحا أنه تم توقيع الكشف على 229 مواطنا من أبناء رأس غارب.

وأشار محمد إلى أن القافلة لمدة يوم واحد بمدينة راس غارب وتنتقل إلى مدينة سفاجا لمدة يوم اخر لتوقيع الكشف على أبناء مدينة سفاجا جنوب البحر الاحمر

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواءعمرو حنفي محافظ البحرالأحمر، بتوفير الخدمات الطبية للقرى بمدن المحافظة