يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، عن المصروفات الدراسية للكليات بالجامعات الخاصة، وخاصة الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في نتيجة الثانوية العامة بمجموع يؤهلهم لكليات يرغبون الالتحاق بها.

أعلنت مجالس إدارات الجامعات الخاصة، قيمة رسوم ومصاريف العام الدراسي الجديد 2023-2024، وفقا لما تم التنسيق به مع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.

وترصد “بوابة الوفد” مصروفات الجامعات الخاصة للعام الدراسي الجديد 2023-2024

مصاريف جامعة 6 أكتوبر

كلية العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

كلية الطب والجراحة: 140 ألف جنيه.

كلية الاقتصاد: قسم عربي 33 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان: 110 آلاف جنيه.

كلية الصيدلة: 90 ألف جنيه «فارم»، و100 ألف جنيه «كلينكال».

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 42 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 55 ألف جنيه.

كلية السياحة والفنادق: 25 ألف جنيه.

كلية الفنون التطبيقية: 44 ألف جنيه.

كلية التمريض: 30 ألف جنيه

التمريض التخصصي 35 ألف جنيه.

كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب: 40 ألف جنيه.

كلية اللغات والترجمة: 35 ألف جنيه «إنجليزي»

كلية اللغات والترجمة 30 ألف جنيه «عربي».

كلية التربية: 30 ألف جنيه «عربي - إنجليزي - حاسب آلي».

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

كلية الطب البشري: 155 ألف جنيه.

كلية الصيدلة: 95 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 95 ألف جنيه.

كلية الأسنان: 145 ألف جنيه.

كلية العلوم الصحية التطبيقية: 50 ألف جنيه.

كلية التكنولوجيا الحيوية: 70 ألف جنيه.

كلية التمريض: 50 ألف جنيه.

كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال: 55 ألف جنيه.

كلية الإدارة والاقتصاد: 55 ألف جنيه.

كلية اللغات والترجمة: 55 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 70 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا المعلومات: 75 ألف جنيه.

كلية الآثار والإرشاد السياحي: 40 ألف جنيه.

كلية التربية الخاصة: 40 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الأهرام الكندية

كلية الصيدلة: 90 ألف جنيه

كلية الإعلام إنجليزي: 45 ألف جنيه

كلية التصميم والفنون الإبداعية: 60 ألف جنيه

كلية الصيدلة الإكلينيكة: 100 ألف جنيه

كلية اللغات والترجمة: 40 ألف جنيه

كلية علوم الحاسب: 55 ألف جنيه

كلية الهندسة: 55 ألف جنيه

كلية العلاج الطبيعي: 80 ألف جنيه

كلية طب الأسنان: 135 ألف جنيه

كلية إدارة الأعمال: 50 ألف جنيه

كلية الإعلام: 40 ألف جنيه

مصاريف الجامعة الحديثة MTI 2023 (التيرم الأول)

الطب البشري: 64 ألفًا و950 جنيهًا.

كلية الإعلام: 21 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 37 ألفًا و450 جنيهًا.

كلية الهندسة: 24 ألفًا و800 جنيه.

كلية التمريض: 19 ألفًا و250 جنيهًا.

كلية الصيدلة: 42 ألفًا و250 جنيهًا.

كلية طب الأسنان: 54 ألفًا و450 جنيهًا.

كلية الإدارة: 21 ألف جنيه.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 28 ألفًا و800 جنيه.

مصاريف جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

كلية طب الأسنان: 200 ألف جنيه.

كلية التكنولوجيا الحيوية: 112 ألفًا و200 جنيه.

كلية علوم الإدارة: 94 ألف جنيه.

كلية الإعلام: 94 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 108 آلاف و100 جنيه.

كلية الصيدلة: 134 ألف جنيه.

مصاريف جامعة مصرالدولية ( التيرم الأول )

كلية طب الأسنان: 100 ألف و625 جنيهًا

كلية الألسن: 35700 جنيها.

كلية الإعلام: 49350 جنيها.

كلية الصيدلة: 55125 جنيها.

كلية إدارة الأعمال: 49350 جنيها

كلية علوم الحاسب: 50 ألف جنيه

كلية الهندسة: 47300 ألف جنيه

مصاريف جامعة المستقبل

كلية طب الأسنان: 180 الف جنيه

كلية علوم الحاسب: 73 ألف جنيه

كلية علوم الإدارة: 65 ألف جنيه

كلية الاقتصاد: 60 ألف جنيه

كلية الصيدلة: 108 آلاف جنيه

كلية الهندسة: 75 ألف جنيه