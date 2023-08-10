لأول مرة .. تركيب الصمام الأورطى فى التأمين الصحي بسوهاج

تم انعقاد لجنة تركيب الصمام الأورطى عن طريق القسطرة (TAVI)بفرع سوهاج للتأمين الصحي لتكون اللجنة الخامسة على مستوى الجمهورية، والأولى فى صعيد مصر بمستشفى سوهاج للتأمين الصحي، وذلك تيسيرا على السادة المنتفعين بمحافظة سوهاج وما حولها من محافظات الوجة القبلي، من تكبد مشقة السفر للقاهرة، ووجود حالات حرجة من بين هؤلاء المرضى .

** وقد عقدت اللجنة جلستها الأولى أمس الأربعاء 9/8/2023 بحضور كل من " الدكتور أحمد عبد العزيز مدير المنطقة الطبية الأولى ومسئول لجان فرع سوهاج نائبا عن مدير عام الفرع، والدكتور عبد الناصر حجازي استشارى القلب ورئيس قسم قسطرة القلب بمستشفى الهلال، والدكتور حاتم ابراهيم هلال رئيس قسم قسطرة القلب بمستشفى مدينة نصر،والدكتور جون صدقي استشاري القلب بمركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج، والدكتور جورج هلال توفيق أخصائي القلب بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج على أن يتم انعقادها يوم الاربعاء الثانى من كل شهر .

كما سيتم عقد لجنة ارتفاع ضغط الشريان الرئوى يوم الاربعاء الاول من كل شهر اعتبارا من شهر سبتمبر ٢٠٢٣، ومقرها مستشفى سوهاج للتأمين الصحي أيضا