الركود يسيطر على اسواق الغردقة اليوم الخميس 10 اغسطس

شهدت اسواق الخضر والفاكهة بالغردقة اليوم الخميس استقرارا فى الأسعار و ركود فى عملية الشراءنتيجة ارتفاع الاسعار و تلف بعض السلع وارتفع سعر كيلو الطماطم الى 20 جنيها وانخفض سعر كيلو الليمون من 40 جنيهًا إلى 20 جنيهًا ووصل سعر الفاصوليا الخضراء من 10 إلى 30 جنيهًا والفلفل الأخضر من 12جنيهات إلى 18 جنيهًا والبصل من 10 جنيهات إلى 25جنيهًا، وكيلوالبامية 20 جنيها وكيلو الملوخية15 جنيها والبطاطس تراوح سعر الكيلو من 12 الى 16 جنيه للكيلو الباذنجان والكوسة والجزر 18 جنية الكيلو وكيلو الموز من 10 جنيهات إلى 20جنيها وكيلو البطيخ 20 جنيهاوكيلو البرتقال الصيفى 25 جنيها وكيلو التفاح 30 جنيها وكيلو العنب 30 جنيها وبينما تراوحت أسعار المانجو من 35 جنيها إلى 120 جنيها والتين البرشومى 35 جنيه

وعبر البائعون فى مجمع الدهار للخدمات المتكاملة عن استيائهم من زيادة الأسعارمما قد يؤدى إلى عزوف المواطنين عن الشراء وارجعوا الاتفاع فى الأسعار إلى ارتفاع درجات الحرارة والتى أثرت في الكثير من الخضر والفاكهة.

ومع ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة ارتفعت أيضا أسعار الدواجن، وصل سعر كيلو الدجاج الأبيض إلى 80جنيهًا للكيلو والفراخ الحمراء والبلدى 125 جنيهًا للكيلو والبط البلدى 115 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البانية 170 جنيهًا للكيلو والشيش طاووق 150 جنيهًا للكيلو والأوراك 75 جنيهًا للكيلو والكبد والقوانص75 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر كرتونة البيض البلدى 130 جنيهًا والبيض الأبيض 109 جنيهات والبيض الأحمر 105 جنيهات، ولاقت هذه الأسعار عزوفا من المواطنين على الشراء.

واستقرت أسعار الأسماك بحلقة السمك بالغردقة حيث وصل كيلو البلطى 75 جنيه و البورى 100 جنيه والجمبرى من 120 الى 300 جنيه للكيلو