الشرقية .. الكشف على 445313 مواطن وتحويل 3348 للمستشفيات لتلقي العلاج بالمجان

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة الإنسان وتسعى جاهدة للوصول لمجتمع صحي خالٍ من الأمراض مشيداً بالمبادرات الرئاسية الصحية التي يطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بقضية السلامة العامة والوصول إلى كافة فئات المجتمع وتحسين صحة المصريين وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية في ظل رؤية مصر 2030

وأضاف محافظ الشرقية أن المبادرات الرئاسية الصحية المفعلة بالمحافظة تضم (الكشف المبكر وعلاج الأمراض الوراثية لدى الاطفال حديثي الولادة - دعم صحة المرأة المصرية - فحص المقبلين على الزواج - العناية بصحة الأم والجنين - الكشف وعلاج ضعف السمع بين الاطفال وحديثي الولادة - مبادرة كبار السن - فحص الامراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي - القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية - فحص وعلاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس - تطعيم المواطنين بلقاح كورونا - الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم - القضاء على قوائم الانتظار) حيث يتم تقديم الخدمة الصحية داخل 354 وحدة ومركز طبى بالإضافة إلى مستشفيات ( الزقازيق العام - طب وجراحة العيون - فاقوس - السعديين) بالإضافة الي تنفيذ مبادرة القضاء على قوائم الانتظار ( الجراحات ) داخل 17 مستشفى خاص

وفي هذا الإطار ومنذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بالمحافظة والتي تهدف إلى التوسع في توفير الخدمات الصحية المتنوعة وتقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لضمان إتاحة الخدمات الصحية والعلاجية بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة تم تنفيذ الآتي:

·توقيع الكشف الطبي وفحص عدد 1360 طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر عن علاج الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة.

·توقيع الكشف الطبي على 261300 سيدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة المصرية وتحويل 461 سيدة للمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية لتلقي العلاج اللازم.

·فحص 11247 شاب وفتاه ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج.

·توقيع الكشف الطبي وفحص 11710 سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين وتحويل 3 سيدات للمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية لتلقي العلاج اللازم.

·توقيع الكشف الطبي وفحص 14896 طفل ضمن مبادرة علاج ضعف السمع بين الأطفال وحديثي الولادة وتحويل 22 طفل للمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية لتلقي العلاج اللازم.

·توقيع الكشف الطبي وفحص 5793 رجل وسيدة ضمن مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن وتحويل 392 مريض لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية.

·اجراء الفحوصات الطبية علي عدد 139007 مريض ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي وتحويل 2470 مريض لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية.