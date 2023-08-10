خبير بعلوم الفضاء: التغيرات المناخية تأكل الأخضر واليابس على مستوى العالم

قال الدكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، الإعصار هو منطقة ضغط جوى منخفض مع رياح حلزونية تدور عكس عقارب الساعة فى نصف الكرة الشمالى واتجاه عقارب الساعة فى نصف الكرة الجنوبى.

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كيفية تكوين الأعاصير

وأضاف “النهري” خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز" اليوم الخميس، أن الأعاصير تنشأ بأن تكون الماء الدافئة عند خط الإستواء ويمتص فى هذه المناطق الهواء فوق سطح المحيط الحرارة والرطوبة نتيجة فعل الإنسان لتنشأ بعدها دوامات من الهواء نتيجة ارتفاع الهواء الساخن لأعلى من منطقة الضغط المنخفض لمنطقة الضغط المرتفع، وبمجرد ارتفاع الهواء الساخن يبرد ويتكثف فى السحب وينشأ عندها دوامة من الهواء والسحب وتتحول لعاصفة رعدية.

ليست كل الأعاصير مدمرة

ولفت نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إلى أنه ليست كل الأعاصير مدمرة، وأن التغيرات المناخية ستأكل الأخضر واليابس على مستوى العالم، مشيرا إلى أن مصر تتجه إلى الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء بمنطقة العين السخنة، والطاقة النظيفة، وعلى العالم أن يتكاتف لمواجهة التغيرات المناخية والحد من آثارها.