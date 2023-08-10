تعزيز القدرة التنافسية.. تفاصيل إنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة لجذب الاستثمارات (شاهد)

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تليفزيونيا حول إنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وذكر التقرير أن المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة تعمل على تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادات الدول، وتجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

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المدن تستهدف تعظيم فرص نقل التكنولوجيا

وأضاف التقرير أن هذه المدن تستهدف تعظيم فرص نقل التكنولوجيا وتشجيع الابتكار، كما تستهدف خلق سلع إنتاجية جديدة وتحويل السلع إلى القطاع الرسمى، والنهوض بقطاع الصناعة وتوطين الصناعة المحلية، كما ركزت مصر جهودها على النهوض بالصناعة.

إنشاء أحد أهم المدن الصناعية المتخصصة فى صناعة الجلود

ولفت التقرير إلى أنه تم إنشاء أحد أهم المدن الصناعية المتخصصة فى صناعة الجلود، كما أن مدينة الروبيكى للجلود صممت وفقا لأحدث المعايير العالمية، وتعد مدينة الروبيكى أيقونة لصناعة الجلود فى الشرق الأوسط، وتعد مدينة دمياط للأثاث أول وأكبر منطقة صناعية بالشرق الأوسط، كما يعد مجمع "مرغم" للصناعات البلاستيكية نواة لتلك الصناعة.