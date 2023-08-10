استولت على السلاح من يده.. سيدة تنهى حياة زوجها بعدة طعنات بأوسيم

أنهت ربة منزل حياة زوجها لتعديه عليها بالضرب وإحداث إصابتها بمنطقة أوسيم، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقت مباحث الجيزة بلاغًا من الأهالي بوفاة أحد الأشخاص إثر إصابته بطعنات متفرقة بالجسم، وانتقل المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وتبين أنّ الجثة لعامل 35 سنة بها طعنات في البطن والصدر وجروح.

وبسؤال زوجته ربة منزل 30 سنة مصابة بجروح وخدوش بالجسم، اعترفت بأنّها أنهت حياة زوجها في أثناء حدوث مشادة كلامية بينهما ومحاولة التعدي عليها بسلاح أبيض سكين وإحداث إصابتها، فأخذت السكين منه، وأحدثت إصابته التى أودت بحياته في الحال، وألقي القبض عليها، ونُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيلت إلى النيابة العامة للتحقيق.

النيابة العامة تأمر بحبس المتهم بقتل زوجته وابنته والشروع في قتل باقي أفراد أسرته بالهرم





أمرت النيابة العامة اليوم بحبس مُتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معه فيما نٌسب إليه من قتله زوجته وابنته عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتله باقي أفراد أسرته بدائرة قسم الهرم، وذلك عقب إقراره تفصيلًا بارتكاب الجريمة في التحقيقات وتأكيد تحريات الشرطة ذلك.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من الشرطة صباح أمس الثامن من شهر أغسطس الجاري ببلاغ الأهالي اكتشافهم قتل المتهم زوجته وابنته وتعديه على أطفاله الأربعة طعنًا بمسكنه بمنطقة الهرم، ونقل الأخيرون للمستشفى لإسعافهم، فانتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الواقعة وكلفت خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع ما به من آثار مادية، وتبينت بمعاينتها آثار احتراق بأحد الأسرة.

كما ناظرت النيابة العامة ما بجثمان الزوجة والطفلة المتوفيتين من إصابات، وأمرت بإجراء الصفة التشريحية لهما بيانًا لسبب وكيفية وفاتهما، وتتابع مع الطبيب المسئول عن حالة بقية الطفلات المُصابات تمهيدًا لسؤالهن ، وقد استمعت النيابة العامة لشهادة جارة للمجني عليهن، والتي قررت اكتشافها الواقعة بعد سماع أصوات استغاثة من المسكن؛ مؤكدةً سوء سلوك المتهم، وديمومة تعديه على المجني عليهن.

هذا وقد ضٌبط المتهم نفاذًا لقرار النيابة العامة، وباستجوابه أقر بارتكابه الواقعة على إثر خروجه من السجن، وبيّن بواعثه على ارتكابها ، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا على ذمة القضية، وجارّ استكمال التحقيقات.

صعق كهربائي ينهي حياة صاحب ثلاجة مجمدات في كرداسة



لقي صاحب ثلاجة مجمدات مصرعه بعزبة العربن بدائرة قسم شرطة كرداسة، إثر تعرضه لصعق كهربائي، ونُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود جثة بمنطقة عزبة العرب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث كرداسة إلى مكان الواقعة.

وتبين أن الجثة لصاحب ثلاجة مجمدة، 40 سنة، وأن المتوفى كان متواجدا بمخزن لتخزين مجمدات اللحوم لتجهيز كمية من اللحوم لتحمليها، لكنه تعرض لصعق كهربائي، ما أدى إلى وفاته في الحال.

التصريح بدفن الجثة

وبسؤال الشهود أفادوا بما جاء بالفحص، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.