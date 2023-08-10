تفاصيل الحالة المرورية في القاهرة ووسط البلد (ِشاهد)

استعرض برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا عن الحالة المرورية ليوم الخميس 10 أغسطس 2023.

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حركة السيارات وسيولة مرورية

وأوضح التقرير أن نفق الأزهر يشهد انتظاما في حركة السيارات وسيولة مرورية في الاتجاهين، وتظهر كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري وفي منطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم إلى القاهرة عبر الطريق الزراعي.

وذكر التقرير أن الكورنيش يشهد كثافات متقطعة من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، اما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة، فإنه يشهد سيولة مرورية.

كوبري أكتوبر المتجه إلى العباسية يشهد كثافات مرورية متقطعة

وأشار إلى أن كوبري أكتوبر المتجه إلى العباسية يشهد كثافات مرورية متقطعة مستمرة حتى غمرة، وهناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي لكوبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات.

وظهرت كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للطريق الدائري، وفي شارع صلاح سالم توجد كثافات مرورية بالتزامن مع نزول الموظفين، كما يشد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، ويشهد كوبري الروضة بعض الكثافات.