اسعار الاسماك واللحوم في أسواق البحيرة اليوم الخميس 10 اغسطس

واصلت اسعار الاسماك سواء الطازجة او المجمدة إرتفاعها بأسواق مدن وقري محافظة البحيرة صباح اليوم الخميس ، حيث تراوحث اسعار البوري مابين 90إلي 110جنيها للكيلو حسب الحجم ،بينما تراوحت اسعار الجمبري الطازج كبير الحجم مابين 270إلي 300جنيها للكيلو بينما تراوحت أسعار اأحجام المتوسطة مابين 220إلي 260جنيها للكيلو ،وتراوحت اسعار الأحجام الصغيرة مابين 170إلي 200جنيها للكيلو ، وتراوحت اسعار الجمبري المجمد مابين 150إلي 22جنيها للكيلو.

وتراوحت اسعار البلطجي احجام كبيرة مابين 80إلي 90 جنيها للكيلو ، وتراوحي اسعار البلطي احجام متوسطة مابين 60إلي 70جنيها للكيلو ، وترواحت اسعار البلطي احجام صغيرة مابين 40إلي 50جنيها للكيلو .

وفي اسواق اللحوم تلاحظ إنخفاض الاسعار عن الأسابيع الماضية ، حي تراوحت أسعار اللحوم الطازجة مابين 270جنيها إلي 310جنيها للكيلو ،بينما تراوحت اسعار اللوحوم الجمدة قطع مابين 180إلي 220جنيها للكيلو ، وتراوحت اسعار اللحوم المفرومة مابين 160إلي200جنيها للكيلو، وتراوحت اسعار الكبدة المجمدة مابين 140إلي 180جنيها للكيلو .