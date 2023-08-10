اندلاع حريق داخل مطعم للمأكولات المغربية بالعاشر من رمضان

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، من السيطرة على حريق بمطعم مأكولات مغربية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مطعم بين المجاورة الخامسة والمجاورة السابعة بمدينة العاشر من رمضان.

علي الفورانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات إطفاء تابعة لقوات الحماية المدنية، والتي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

كشفت التحريات الأولية نشوب الحريق إثر وقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز في مطعم للمأكولات المغربية، وأن المطعم في الطابق الأرضي في عقار مكون من 4 طوابق، فيما تمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.