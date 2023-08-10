اختناق مرورى بمراكز الفيوم .. اليوم الخميس 10 اغسطس

شهدت محافظة الفيوم اليوم الخميس طقس حار وبلغت درجة الحرارة العظمى فى المحافظة 36 درجة وتنخفض غدا الجمعه بمقدار درجة واحدة وتصبح 35 درجة وتعاود الارتفاع بمقدار درجة ايام السبت والاحد والاثنين والثلاثاء 36 درجة والاربعاء 35 درجة بينما تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 22 و26 درجة خلال هذه الفترة .

كانت المحافظة قد شهدت طقس شديد الحرارة خلال الثلاث اسابيع الاخيرة من شهر يوليو وتراوحت درجة الحرارة بين 39 و42 درجة للكبرى والصغرى وصلت الى 27 درجة مما اضطر شركة الكهرباء الى قطع التيار 3 و4 مرات فى اليوم فى بعض المناطق وقد اصدرت الشركة يوم الاثنين الماضى جدول بالمناطق التى يتم قطع التيار فيها والتى انخفضت الى مرة واحدة لمدة ساعة فى اليوم منذ اول اغسطس .

وبدت الحركة المرورية فى مدينة الفيوم اليوم الاربعاء عادية فى اغلب شوارع المدينة و عادية فى شوارع السد العالى الجمهورية والحرية بطل السلام وجمال عبد الناصرودار الرماد الجديد و احمد شوقى والاستاد الرياضى وميدان الحواتم والمسلة وميدان التدريب وهى الشوارع والميادين الرئيسية فى المدينة عادية ولم تشهد اى اختناقات مرورية.

فى حين اشتكى اهالى مركز اطسا من اختناقات فى الحركة المرورية من مدينة الفيوم الى اطسا وعدد من القرى بسبب اعادة رصف الطريق واقامة بعض المشروعات "الصرف الصحى والغاز" ووجود تحويلات فى بعض الطرق وطالبوا بسرعة الانتهاء من هذه الاعمال حتى لا تتعطل مصالحهم واكد البعض ان المسافة بين مدينة الفيوم واطسا لا تتعدى 9 كيلومترات قد تستغرق ساعة كاملة بسبب التحويلات فى الطريق والتى تتسبب فى اختناقات مرورية.