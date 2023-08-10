قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. وستستخدم هذه الأرض لإقامة منازل ريفية في قرية ناصر الثورة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

وتم اتخاذ هذا القرار بهدف توفير السكن الملائم للمواطنين في القرية، وتحسين ظروفهم المعيشية. ستتم إجراءات تنفيذ المشروع وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع سنتين من تاريخ استلام الموقع.

ومن الجدير بالذكر أنه سيتم إلغاء التخصيص وسحب الأرض في حالة عدم تنفيذ المشروع في الوقت المحدد.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين الظروف السكنية للمواطنين وتوفير الإسكان الاجتماعي. إن تقديم المساكن الريفية في قرية ناصر الثورة يمثل خطوة هامة لتعزيز التنمية المستدامة في المناطق الريفية وتعزيز جودة الحياة لسكان القرية.

ومن المتوقع أن يستفيد العديد من الأسر من هذا المشروع، حيث سيتم توفير بيئة سكنية ملائمة وآمنة لهم ولأفراد عائلاتهم. بالإضافة إلى ذلك، قد تعزز إقامة هذه المنازل الريفية فرص العمل في المنطقة وتحفز النشاط الاقتصادي المحلي.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة للحكومة المصرية في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وتحسين الحياة السكنية للمواطنين في مختلف المحافظات. يعكس هذا القرار التزام الحكومة بتوفير السكن اللائق ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

مجلس الوزراء يخصص قطعة ارض للإسكان الاجتماعي بالخارجة