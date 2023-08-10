قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة في قرية عبدالسلام عارف بناحية قرى شرق بولاق، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، لصالح مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز وتطوير البنية التحتية للحضانات النموذجية في المناطق الريفية وتقديم رعاية وتعليم متميزين للأطفال في تلك المناطق.

وتهدف هذه الحضانة النموذجية إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة لتنمية قدرات ومهارات الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة لهم.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذا المشروع خلال فترة قدرها سنتين اعتبارًا من تاريخ استلام الموقع المخصص للحضانة. وفي حال عدم تنفيذ المشروع خلال هذه الفترة، ستلغى عملية التخصيص وتسحب الأرض.

يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة المصرية لتطوير وتحسين البنى التحتية التعليمية والتربوية في المناطق الريفية، وتحقيق التكافؤ في فرص التعليم والتنمية لجميع الفئات العمرية.

ومن المتوقع أن يحظى هذا المشروع بترحيب ودعم قاطني قرية عبدالسلام عارف والمحافظة ككل، حيث يعتبر إنشاء حضانة نموذجية في هذه المنطقة فرصة لتوفير خدمات تعليمية ورعاية متفوقة للأطفال، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم في المرحلة الأولى من الحياة.

وتؤكد هذه الخطوة التزام الحكومة بدعم التضامن الاجتماعي وتعزيز الرعاية الاجتماعية للأطفال، وتوفير الفرص المتكافئة للتعليم والنمو الشامل للجميع في جميع أنحاء البلاد.

الدولة تخصص قطعة أرض لإنشاء حضانة نموذجية بالخارجة