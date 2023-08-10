أرض الفيروز.. نهضة حضارية وطفرة حقيقية

شهدت سيناء مشروعات عملاقة فى عهد الرئيس السيسى، فأولى الرئيس اهتماما حقيقيا بسيناء منذ أول أيام حكمه، فخصص 73.3 مليار جنيه جنيه عام 2022/2023، للتنمية بسيناء، أى ما يقرب من 15 ضعف الأرقام المسجلة فى 2014 عن طريق عن المشروع القومى لتنمية سيناء بحسب التقرير الأخير للتنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة.

وتم إنشاء مطار جديد برأس سدر بتكلفة 3 مليارات جنيه على مساحة تبلغ 34 مليون متر، بالإضافة إلى إنشاء مارينا مع تنمية سياحية كاملة للمنطقة المحيطة بمدينة رأس سدر ومنطقة شمال عيون موسى، وافتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة 215.5 مليون جنيه لخدمة أكثر من 10.5 ألف شركة، فضلًا عن 332 فرصة استثمارية توجد على الخريطة الاستثمارية، علاوة على توافر 139 فرصة صناعية فى سيناء.

زادت مساحة الأراضى المستصلحة والمزروعة بنسبة 176.7%، حيث بلغت 285 ألف فدان فى 2022 مقارنة بنحو 103 آلاف فدان فى يونيو 2014، فيما تصل مساحة مشروع تنمية سيناء إلى 1.1 مليون فدان منها 285 ألف فدان مساحة مزروعة، كما تم إنشاء 18 تجمعًا زراعيًا بإجمالى 2122 مستفيدًا.

نهضة خدمية شاملة بسيناء

إنشاء شبكة نقل عملاقة لربط سيناء بالوادى والدلتا، حيث شملت تنفيذ ورفع كفاءة 5000 كم من الطرق والأنفاق حتى نهاية 2022، من بينها 231 كم لطريق النفق/طابا، و210 كم لمحور 30 يونيو بجانب إنشاء 5 أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة بتكلفة 35 مليار جنيه، ليزيد عددها إلى 6 أنفاق عام 2023، مقارنة بنفق واحد عام 2014.

مد خطوط الغاز الطبيعى، حيث زادت أطوال خطوط توصيل الغاز الطبيعى المنفذة بنسبة 208.1%، لتصل إلى 3128.9 كم فى مارس 2023، مقابل 1015.4 كم فى يونيو 2014، بينما زاد عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى بنسبة 220.8%، حيث بلغ عددها 77 محطة فى مارس 2023، مقابل 24 محطة فى يونيو 2014.

إنشاء 8 تجمعات زراعية بمحافظة شمال سيناء، وإنشاء البنية الأساسية اللازمة لزراعة لـ13 تجمعا تنمويا بشبة جزيرة سيناء وحماية المشروعات القومية الكبرى.

وعن النهضة التعليمية تم افتتاح عدد من المدارس بسيناء منها افتتاح مدرسة العوايضة للتعليم الأساسى المشترك بالشيخ زويد، ومدرسة شيبانة جنوب رفح، استكمال المعهد الفنى الصناعى ببئر العبد وتطبيق الجدارات فى المدارس الفنية بمحافظة شمال سيناء وتجهیز مدارس التعليم العام، وإعادة تأهيل مدارس التعليم الفنى وتطوير ورفع كفاءة الإدارات التعليمية والتوسع فى إحلال وتجديد بعض مبانى الكليات المختلفة.

أبرز المشروعات الصناعية فى سيناء

تم زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع أسمنت العريش من 3.7 مليون طن سنويًا إلى 6.9 مليون طن سنويًا بنحو 2.9 مليار جنيه.

إقامة قواعد صناعية داخل سيناء ومدن القناة، حيث بلغت تكلفة مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة 403 ملايين جنيه، حيث يضم 118 وحدة، موجهة للصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والغزل،

بلغت تكلفة إنشاء مجمع الرخام بمنطقة «الجفجافة» بوسط سيناء 805 ملايين جنيه بطاقة 3 ملايين م2 سنويًا، بجانب بلوغ تكلفة إنتاج مصنع الرخام والجرانيت برأس سدر 727 مليون جنيه.