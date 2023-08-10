القائم باعمال رئيس جامعة سوهاج يشارك فى إجتماع المجلس الاعلي لشئون الدراسات العليا والبحوث بالقاهرة

شارك الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، والذي ترأسه الدكتور مصطفي رفعت امين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، و نواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث أعضاء المجلس، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة،

وأوضح الدكتور حسان النعماني ان المجلس ناقش عددًا من الموضوعات والملفات الهامة بقطاع الدراسات العليا والبحوث في الجامعات المصرية منها تنفيذ الخطط البحثية التي قدمها نواب رؤساء الجامعات للدراسات العليا والبحوث، لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع المصري في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية بكافة المحافظات، وتفعيل دور البحث العلمي في مواجهة القضايا الهامة التي تواجه المجتمع، والتوصية برفعها للجهات المعنية.

وأضاف النعماني ان المجلس استعرض ايضاً بيان الجامعات بالبرامج الدراسية المفعلة بمرحلة الدراسات العليا بالجامعات، والمصروفات المقررة لكل برنامج، كما أوصى المجلس بالموافقة على ترشيح اللجنة المشكلة، لدراسة تفاصيل مسابقة MOSAIC الخاصة بالابتكار وربط الصناعة بالجامعات والمراكز البحثية، وتعميمها لتشمل الجامعات والمراكز البحثية خارج مصر، الي جانب عرض تقارير عن مختلف أنشطة القطاع الفترة الماضية وخطط الفترة المقبلة.