مشروعات لشباب الخارجة بقيمة إجمالية تبلغ 130000 جنيه

تم الإعلان عن إطلاق مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر في قرى جناح، بقرار من السيد جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الخارجة، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة وذوي الهمم. تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التنمية المحلية وتعزيز الاقتصاد المستدام في المنطقة.

وقد تم التوقيع على عقود تنفيذ تسعة مشروعات، بقيمة إجمالية تبلغ 130000 جنيه، والتي تشمل مشروعات في مجال تصنيع وتوزيع المخبوزات المنزلية ورعاية وتربية الأغنام وتربية وتسويق البقر الحلاب. يهدف هذه المشروعات إلى توفير فرص عمل جديدة وفعالة للشباب والمرأة المعيلة وذوي الهمم، وتمكينهم من تحقيق الاستقلالية المالية ودعم أنفسهم وأسرهم.

تأتي هذه المبادرة في إطار التوجيهات الرامية إلى تعزيز الوعي ببرامج تطوير القرى ومنح المشاريع الصغيرة التي يوفرها صندوق التنمية المحلية. وتعكس أهمية التعليم والتثقيف في النهوض بالقرى وتحسين ظروف المعيشة للسكان. وتعزز هذه المبادرة أيضًا دور المرأة والشباب في تنمية وتطوير المجتمعات المحلية وتحقيق النمو المستدام.

تعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة نحو توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة في قرى جناح. ومن المتوقع أن تساهم هذه المشروعات في تعزيز الاستدامة الاقتصادية في المنطقة وتقديم دعم ملموس للفئات الهشة مثل الشباب والنساء المعيلات وذوي الهمم. ونتوقع أن تحقق هذه المشروعات نتائج إيجابية وتعمل على تعزيز فرص العمل وزيادة الدخل للسكان المحليين.

في الختام، يعكس توقيع هذه العقود تفاني الإدارة المحلية وتفهمها للقضايا الاقتصادية والاجتماعية المستمرة في المنطقة. ونأمل أن يكون هذا المشروع قدوة جيدة للمشاريع الأخرى المماثلة، وأن يلهم المزيد من المبادرات التنموية في مجتمعنا.