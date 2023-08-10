الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحيي اليوم ذكرى نياحة القديس البابا إبريموس البطريرك الخامس. وتعود هذه المناسبة إلى القرن الثاني الميلادي، حيث توفي البابا إبريموس في مثل هذا اليوم من العام 106 ميلادي.

ووفقًا للسنكسار الكنسي قال في كتابه تعيش هذه الذكرى مناسبة لكنيستنا القبطية، حيث يذكر الكتاب أن البابا إبريموس تلقى التنيح بيد مار مرقس الرسول، وهو واحد من الثلاثة الذين رسمهم مار مرقس كرسيان وأسقفًا، إلى جانب البابا إنيانوس البطريرك الثاني. كان البابا إبريموس راهبًا متقشفًا، طيب الأخلاق، وتولى البطريركية في 22 بونة، موافق 16 يونيو من العام 106 ميلادي. وخلال فترة حكمه، سادت الكنيسة فترة من السلام والاستقرار.

وبهذه المناسبة العزيزة، شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالخارجة فعاليات. فقد صلى نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء بمدينة الخارجة، التابعة للإيبارشية. وشاركه في الصلاة الآباء الكهنة، وعقب صلاة الصلح، صلى نيافته صلوات رسامة 48 من أبناء الكنيسة، في رتبة إبصالتس (مرتل)، للخدمة في كنائس المدينة نفسها.

ومن المذكور أن هؤلاء الشمامسة الجدد هم من خريجي مدرسة "ني انجيلوس" للشمامسة، المتبعة تحت إيبارشية المنيا ومراكزها، في دفعة العام 2022 - 2023.

كما التقى نيافة الأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات، مجمعاً لكهنة الإيبارشية في مقر المطرانية. بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، وأعقبه كلمة ألقاها نيافته بعنوان "الأيقونة القبطية"، تلى ذلك مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.