أشهر 6 أدعية للهداية إلى الصراط المستقيم

في هذا التقرير، سيتمُّ ذكر جملةً من الأدعيةِ التي قد يستعان بها لطلب الهداية من المولى إلى الصراط المستقيم: اللهم يا عظيم السلطان، يا قويَّ الحجَّة والبرهان، اهدني إلى الصراط المستقيم، واهدني للعمل بالقرآن، إنّك عظيم الإحسان.



اللهم يا من لا تراه العيون، وعجز عن وصفه الواصفون، اهدني للحقِّ وإلى الصراط المستقيم، ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون.

اللهم يا قويّ يا شديد، يا فعّالًا لما تريد، اهدني للخير واهدني للصراط المستقيم، إنَّك أنت الحسيب الرشيد.

اللهم لك الحمد على أن هديتنا للإسلام، فاهدنا إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، إنَّك أنت ذو الجلال والإكرام.

اللهم يا صاحب الفضل والمنَّة، اهدنا إلى الطريق المستقيم، وجنِّبنا وساوس الشيطان الرجيم، وارزقنا أعلى درجات الجنَّة، إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم يا خافض يا رافع، يا ضارُّ يا نافع، ارفع درجتي بهدايتي إلى الصراط المستقيم، وجنّبني نزغ الشيطان الرجيم، إنك أنت العزيز الحكيم.

وقال الفضيل بن عياض: (الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ) طريق الحج، وهذا خاص والعموم أولى. قال محمد بن الحنفية فى قوله عز وجل: (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ): هو دين الله الذى لا يقبل من العبادة غيره.

وقال عاصم الأحول عن أبى العالية: (الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ) رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصاحباه من بعده. قال عاصم فقلت للحسن: إن أبا العالية يقول: (الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ) رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصاحباه، قال: صدق ونصح.

الثانية:

أصل الصراط فى كلام العرب الطريق، قال عامر بن الطفيل:

شحنا أرضهم بالخيل حتى ** تركناهم أذل من الصراط

وقال جرير:

أمير المؤمنين على صراط ** إذا اعوج الموارد مستقيم

وقال آخر:

فصد عن نهج الصراط الواضح

وحكى النقاش: الصراط الطريق بلغة الروم، قال ابن عطية: وهذا ضعيف جدا. وقرى: السراط بالسين من الاستراط بمعنى الابتلاع، كأن الطريق يسترط من يسلكه. وقرى بين الزاى والصاد. وقرى بزاء خالصة والسين الأصل.

وحكى سلمة عن الفراء قال: الزراط بإخلاص الزاى لغة لعذره وكلب وبنى القين، قال: وهؤلاء يقولون فى أصدق: أزدق. وقد قالوا: الأزد والأسد ولسق به ولصق به. و{الصِّراطَ} نصب على المفعول الثاني، لأن الفعل من الهداية يتعدى إلى المفعول الثانى بحرف جر، قال الله تعالى: {فَاهْدُوهُمْ إِلى صِراطِ الْجَحِيمِ} [الصافات: 23]. وبغير حرف كما فى هذه الآية. {الْمُسْتَقِيمَ} صفة ل {الصِّراطَ}، وهو الذى لا اعوجاج فيه ولا انحراف، ومنه قوله تعالى: {وَأَنَّ هذا صِراطِى مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ} [الأنعام: 153] وأصله مستقوم، نقلت الحركة إلى القاف وانقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها.