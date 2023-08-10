اقامت إدارة الخارجة التعليمية في محافظة الوادي الجديد حملات وتدريبات للتوعية بنظام الدمج التعليمي خلال العام الدراسي الجديد.

وتم تنظيم هذه الحملات في قاعة الاجتماعات بمدرسة الخارجة الثانوية الفنية للبنات، بإشراف قسمي التدريب والتربية الخاصة بالإدارة، وذلك في إطار خطة وزارة التربية والتعليم للتثقيف والتعليم في المدارس.

وتهدف هذه الحملات إلى صقل وتنمية مهارات وقدرات مديري ووكلاء المدارس والموجهين وأعضاء هيئات التدريس والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المؤسسات التعليمية. يتم خلال هذه الحملات التعريف بخصائص الطلاب ذوي الهمم والمدمجين في التعليم، وتوضيح الطرق المثلى للتعامل التربوي معهم، بالإضافة إلى شرح القرارات الوزارية والكتب الدورية ذات الصلة بهذا الشأن.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، المهندس سيد عبدالعزيز، على أهمية الاستفادة القصوى من المحتوى التعليمي الذي يتم تقديمه خلال المحاضرات والندوات في حملة التوعية.

من جانبها، أكدت دعاء منزهي مسئول دمج إدارة الخارجة التعليمية أن هذه التدريبات تأتي في ضوء رؤية مصر 2030 وهدفها توفير بيئة شاملة داعمة لعملية دمج ذوي الإعاقة البسيطة في مدارس التعليم قبل الجامعي.

وأشارت منزهي إلى جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس، وفتح أبواب المدارس لهؤلاء الطلاب للاندماج في البيئة التعليمية. وأشارت أيضًا إلى إصدار وزارة التربية والتعليم الفني لقرار ينظم نظام الدمج التعليمي ومواده وبنوده وآلياته.

تتم هذه الحملات والتدريبات برعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، والمهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالمحافظة.

حملات وتدريبات للتوعية بنظام الدمج التعليمي بالخارجة

حملات وتدريبات للتوعية بنظام الدمج التعليمي بالخارجة

حملات وتدريبات للتوعية بنظام الدمج التعليمي بالخارجة

حملات وتدريبات للتوعية بنظام الدمج التعليمي بالخارجة