طقس المنيا.. العظمى 37 والمحسوسة 39 والصغرى 23 درجة

تواصل درجات الحرارة إنخفاضها طوال الأسبوع ، لتصل اليوم الخميس ، درجات الحرارة بمحافظة المنيا ، بحسب تقرير هيئة الأرصاد الجوية ، العظمى 37 والمحسوسة 39 والصغرى 23 درجة ، ليسود طقس حارا نهارا على ربوع البلاد .

والتي تمثل إنخفاضا كبيرا عن الموجة الحارة والتي تعرضت لها البلاد الأسبوع الماضي ، الأمر الذي انعكس إيجابيا إلى ممارسة مواطني المنيا كافة أعمالهم بيسر واريحية ، بالزراعة والتجارة والمصالح الحكومية ، والتنقل على طرق المنيا داخل وخارج محافظة المنيا ، .

وكان خبراء هيئة الأرصاد الجوية، قد اعلنت ان يسود البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى ، والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء و جنوب البلاد ، معتدل الحرارة رطب ليلا حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء ، وجنوب الصعيد ، مع نشاط الرياح على بعض المناطق يساعد على تلطيف الأجواء ليلا .

وتوقع خبراء هية الأرصاد الجوية ، ان تسجل درجات الحرارة ، اليوم الخميس ، القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25 درجة، الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 25 درجة، سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، قنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، أسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 29 درجة، المنيا العظمى 37 والمحسوسة 39 والصغرى 23 .