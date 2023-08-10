تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ببلاط

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط التابعة لمحافظة الوادي الدي الجديد برئاسة الدكتور ياسر محمود سيد، بتكليف لجنة مختصة بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة بمركز بلاط. وقد قام ماهر حسين محمد، مساعد أول رئيس المركز وإدارة التموين بالمركز وجهاز حماية المستهلك بتنفيذ الحملة.

شملت الحملة التفتيشية جميع الأنشطة التجارية بالمدينة، بهدف الوقوف على مدى التزام أصحاب المنشآت بحماية المستهلك والالتزام بإعلان الأسعار وإصدار الفواتير القانونية. كما تم التحقق من مدى احترام صاحب المنشأة لسياسة البيع بأسعار مخفضة وتوفير السلع بكميات كافية وجودة عالية، بالإضافة إلى توعية المواطنين وأصحاب المنشآت بسياسة الاستبدال والاسترجاع.

تعد مثل هذه الحملات ضرورية لضبط الأسواق وحماية المستهلك من أي ممارسات غير قانونية، حيث تسهم في نشر الوعي المستهلكي وتطبيق قوانين واشتراطات السلامة والجودة. وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لضمان حقوق وسلامة المستهلكين في المدينة.

يشمل الجهاز المنظمة والتوجيه والتنسيق للجهود في مجال حماية المستهلك، بالإضافة إلى توفير التوجيهات اللازمة وتشجيع حيازة الفواتير والتأكد من امتثال أصحاب المنشآت للقوانين والأنظمة. وهو ما يتم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، سواء كان ذلك مع إدارات البلدية أو الشرطة القضائية أو الجهات الرقابية الأخرى.

تعتبر هذه الخطوة من أهم الإجراءات التي يتخذها رئيس مركز ومدينة يكلف لإجراء تفتيشات منتظمة للمطاعم والمحلات التجارية والأسواق لضمان الامتثال للقوانين والمعايير الصحية والجودة. ويأتي ذلك في سياق تعزيز جهود حماية المستهلك وتحقيق حياة آمنة وصحية لجميع المواطنين.

تكثيف حملات الرقابة على الأسواق وتوفير السلع للمواطنين باسعار مخفضة ببلاط

تكثيف حملات الرقابة على الأسواق وتوفير السلع للمواطنين باسعار مخفضة ببلاط

تكثيف حملات الرقابة على الأسواق وتوفير السلع للمواطنين باسعار مخفضة ببلاط

تكثيف حملات الرقابة على الأسواق وتوفير السلع للمواطنين باسعار مخفضة ببلاط

تكثيف حملات الرقابة على الأسواق وتوفير السلع للمواطنين باسعار مخفضة ببلاط

تكثيف حملات الرقابة على الأسواق وتوفير السلع للمواطنين باسعار مخفضة ببلاط

تكثيف حملات الرقابة على الأسواق وتوفير السلع للمواطنين باسعار مخفضة ببلاط

تكثيف حملات الرقابة على الأسواق وتوفير السلع للمواطنين باسعار مخفضة ببلاط

تكثيف حملات الرقابة على الأسواق وتوفير السلع للمواطنين باسعار مخفضة ببلاط

تكثيف حملات الرقابة على الأسواق وتوفير السلع للمواطنين باسعار مخفضة ببلاط