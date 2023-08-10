قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بتنظيم سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة. وقد أقيمت هذه الفعاليات بفرع ثقافة أسيوط،

واكد الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي علي أهمية الندوات الثقافية والأدبية في تربية النشء حيث أقامت المكتبة الثقافية في قرية فزارة بمحافظة اسيوط محاضرة تثقيفية بعنوان "أضرار الزواج المبكر".

استضاف الشاعر أشرف رشاد حامد هذه المحاضرة، وقدم مجموعة من النصائح الهامة حول مخاطر الزواج المبكر وأضراره. قد تطرق أيضًا لقضية ختان الإناث التي تنتشر بشكل كبير في صعيد مصر.

تهدف هذه المحاضرة التثقيفية إلى نشر الوعي بأخطار الزواج المبكر وتسليط الضوء على قضية ختان الإناث، والتي تعتبر من المشكلات الاجتماعية المتراكمة في المجتمع المصري. وقد شارك الحاضرون في المحاضرة بنقاش نقل خلاله الحاضر المعرفة والخبرات المتعلقة بتلك القضايا.

يأتي تنظيم هذه الأنشطة ضمن سعي الهيئة العامة لقصور الثقافة لتنشيط الحياة الثقافية والفنية في مناطق الصعيد المصري، وتعزيز الوعي والتثقيف بالقضايا الاجتماعية والثقافية المهمة. ومن المتوقع أن تتواصل الهيئة في تنظيم مثل هذه الفعاليات في المستقبل، بهدف إثراء المحتوى الثقافي المقدم للمجتمع.

وبهذا التجديد والتنويع في الأنشطة الثقافية والفنية، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة بإقليم وسط الصعيد الثقافي فرصة للمواطنين لاكتشاف واستكشاف مختلف القضايا المهمة والمثيرة للجدل التي تشكل التراث والثقافة المصرية العريقة.

فرع ثقافة اسيوط يناقش أضرار الزواج المبكر في ندوة اجتماعية ثقافية

فرع ثقافة اسيوط يناقش أضرار الزواج المبكر في ندوة اجتماعية ثقافية

فرع ثقافة اسيوط يناقش أضرار الزواج المبكر في ندوة اجتماعية ثقافية

فرع ثقافة اسيوط يناقش أضرار الزواج المبكر في ندوة اجتماعية ثقافية