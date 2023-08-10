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الخميس 10 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة تجفيف التين.. استمتعي بفوائده المذهلة طوال السنة

تين مجفف
تين مجفف

يُعرف التين بفوائده العديدة للجسم بجانم مذاقه اللذيذ، حيث يقي من الإصابة بالسرطان، ويحافظ على الجهاز الهضمي، كما يعالج الإمساك ويقلل من متلازمة القولون العصبي، لذلك يجب عدم الإستغناء عنه في منزلك، للإستفادة منه والإستمتاع بمذاقه الشهي، وفيما يلي نقدم لك طريقتين لتجفيفة بشكل صحيح وتخزينة في منزل.

 

تين مجفف

طرق تجفيف التين

الطريقة الأولى لتجفيف التين:

سخني الفرن على درجة حرارة 60 مئوية.

اغسلي حبات التين جيداً بالماء الجاري ونظفيها من الأتربة والأوساخ.

استخدمي المناشف الورقية لتجفيف حبات التين بشكل جيد.

قطعي حبات التين إلى أنصاف.

استخدمي صينية فرن مسطحة وبطنيها بورق الزبدة.

وزعي حبات التين فوق ورق الزبدة بالصينية، وأدخلي الصينية للفرن لمدة 6 ساعات على الأقل.

قلبي حبات التين بين الحين والآخر حتى التأكد من جفافها بشكل كامل، ثم أخرجي الصينية من الفرن واتركي التين حتى يبرد.

احفظي التين في وعاء للحفظ محكم الإغلاق داخل الثلاجة أو الفريزر.

 

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الطريقة الثانية لتجفيف التين:

اغسلي كمية التين بالماء جيداً لإزالة الأتربة والأوساخ العالقة به.

جففي التين جيداً باستخدام المناشف الورقية أو قطعة من القماش القطني.

قطعي حبات التين إلى نصفين.

ضعي ثمرات التين بصينية مبطنة بالشاش، وغطي التين بقطعة القماش القطني.

اتركي الصينية معرضة لضوء وأشعة الشمش لمدة 3 أيام.

يجب تقليب حبات التين بين يوم وآخر وعلى جميع الجوانب حتى تتم عملية التجفيف بشكل متساوٍ.

احفظيه بأوعية محكمة الإغلاق لحين الاستخدام.

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