إيران تتوصل لتصميم صواريخ كروز فرط صوتية

ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن إيران توصلت إلى التكنولوجيا اللازمة لتصميم صواريخ كروز فرط صوتية، في إعلان من شأنه أن يزيد مخاوف الغرب من قدرات إيران الصاروخية، وفق سكاي نيوز عربية.

ويأتي الإعلان بعد أيام من ورود تقارير عن وصول أكثر من 3000 من البحارة ومشاة البحرية الأميركية على متن سفينتين حربيتين أميركيتين إلى البحر الأحمر لردع إيران عن احتجاز أو مضايقة السفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز في الخليج.

وقالت وكالة تسنيم للأنباء: "هذا الصاروخ سيبدأ فصلا جديدا في القوة الدفاعية الإيرانية. التوصل إلى هذه التكنولوجيا مهم بمعنى أنه بهذه الطريقة ستزداد سرعة صواريخ كروز الإيرانية بشكل كبير وسيكون من الصعب للغاية مواجهة هذه الصواريخ".

وأضافت "الصاروخ يخضع حاليا للاختبار".



