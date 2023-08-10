تنظيم قافلة طبية مجانية في قرية عرب الكلابات باسيوط

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط عن تنظيم قافلة طبية مجانية في قرية عرب الكلابات التابعة لمركز الفتح في المحافظة. ومن المقرر أن تستمر القافلة لمدة يومين.

وأوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، أن القافلة الطبية المجانية ستنظم في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وستقام القافلة يومي السبت والأحد الموافقين 13 و14 من شهر أغسطس الجاري.

وفي إطار المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، تقوم مديرية الصحة بأسيوط بالتعاون مع مستشفى رمد أسيوط وقوافل طبية يومية للكشف المبكر عن الارتشاح السكري للعاملين في مختلف القطاعات بالمحافظة. ويتولى قيادة هذه القوافل الدكتور محمد عرفة مدير مستشفى الرمد.

واستقبلت مديرية الزراعة ومديرية الشباب والرياضة ومديرية الطب البيطري وحدة متنقلة تابعة للمبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" خلال الأيام الماضية. تم إطلاق هذه المبادرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف دعم صحة المواطنين ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للعاملين. ويهدف استخدام الوحدة المتنقلة إلى توفير الخدمات للموظفين في مختلف القطاعات الذين يعانون من مرض السكر.

تُعد هذه المبادرة جزءًا من الجهود التي تهدف إلى الكشف المبكر عن الارتشاح السكري في شبكية العين لمرضى السكر، من خلال استخدام جهاز الأشعة المقطعية للعين في المديريات الخدمية بمحافظة أسيوط.