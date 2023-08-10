مقريء واقعة "النقطة" يرد على اتهامه بالتخطيط للأمر بسبب التريند (فيديو)

كشف القارئ الشيخ محمود القزاز، تفاصيل وكواليس قيام أحد الأشخاص بإلقاء الأموال عليه أثناء قراءة القرآن الكريم في محافظة الدقهلية.

وقال محمود القزاز في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع علي قناة " المحور "، :" كنت أقرأ القرآن في عزاء بالدقهلية و من قام بإلقاء الأموال علي شخصية محترمة ومستغرب الموقف اللي عمله وأعتقد أن ما فعله من حبه ليا".

إلقاء الأموال أثناء قراءة القرآن أمر لا يليق بمكانة القرآن

وتابع " أستنكر إلقاء الأموال علي أثناء قراءة القرآن وهذا الأمر لا يليق بمكانة القرآن الكريم ، وتعبيرات وجهي تشير إلى عدم موافقتي على ما حدث ".



واختتم :" الكثيرون اتهموني بأنني أسعى إلى الحصول على تريند لكنني لم أخطط لهذا الأمر مطلقا ولم أحصل على أي أموال ".